【兵庫県姫路市】優美×幻想的な空間を! 姫路城ライトアップイベントの魅力、人気のふるさと納税返礼品とは?

兵庫県南西部、瀬戸内海に面した播磨(はりま)平野のほぼ中央に位置する姫路市(ひめじし)は、気候が温暖で、都会の便利さと自然の豊かさを併せ持つまち。日本で初めて世界文化遺産に登録された姫路城があり、歴史と文化が薫るまちでもあります。

今回は、姫路城ライトアップイベント「DANDELION 姫路城×NAKED,INC.」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

タンポポのアートオブジェも! 「DANDELION 姫路城×NAKED,INC.」について

DANDELION 姫路城×NAKED,INC.

・開催日時：2025年11月22日(土)〜12月11日(木) 17:45〜21:15(最終入場21:00)

・開催場所：姫路城三の丸広場

・アクセス：【公共交通機関】JR姫路駅・山陽姫路駅から徒歩20分／姫路駅北口から神姫バス乗車「大手門前」下車徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

1997年に設立されたクリエイティブカンパニー「ネイキッド」による、姫路城ライトアップイベント「DANDELION 姫路城×NAKED,INC.」。優美な姿に寄り添った光と音のアートで、夜の闇に凛と浮ぶ美しい姫路城を楽しむことができます。

姫路城三の丸広場では、綿毛となった願いが未来へと羽ばたく参加型体験アート「DANDELION PROJECT」を展開。祈りの象徴である綿毛(DANDELION)を核として、芝生や樹木帯へのプロジェクションマッピングなどの会場の演出が一度に連動するさまは壮観です。

小さなプリズムを藤棚のように吊るした「Prism Garden」や、姫路城の石垣に光の映像演出が投影されるアート作品「DANDELION Wall Projection」などといった多彩な演出のほか、和傘を用いた幻想的な光空間が広がる特別ラウンジで、美しく彩られた姫路城を眺めることができる「和傘カフェラウンジ～城を眺める宴の世界～」も!

自治体からのメッセージ

来場者の願いが綿毛となって舞い上がり、幻想的な光景の中で未来へと届けられます。姫路城でしか味わえない秋のひと夜を、どうぞお楽しみください。

姫路市のふるさと納税返礼品について

姫路の自然を活かした高設栽培で大切に育てられた「空浮(そらうき)いちご」と、保存料不使用であなご本来の風味、焼きたての香りを楽しめる「焼きあなご」を紹介します。どちらも姫路市の中で人気の返礼品なのだとか!

空浮いちご8パック

・提供事業者：空浮合同会社 姫路農場

・内容量：姫路市産いちご 200g×4パック×2

・寄附金額：1万8,000円

※2026年1月上旬より順次お届け

甘みと香りが最大限に引き出された「空浮いちご」です。広大ないちご専用農場から、朝採れのいちごが直送で届きます。

瀬戸内名産 焼きあなご460g(6～9尾)

・提供事業者：株式会社大孝

・内容量：焼きあなご 460g、あなご丼用タレ 1コ、化粧箱入り

・寄附金額：3万8,000円

選び抜かれたあなごを手焼きで丁寧に焼き上げた、事業者自慢の逸品です。焼きあなごの頭から出汁をとり、じっくりと煮詰めた自家製のタレ付き!

今回は兵庫県姫路市のイベント「DANDELION 姫路城×NAKED,INC.」と、人気の返礼品を紹介しました。灯りがともされた姫路城を舞台に、光と音のアートが創り出す幻想的な空間を満喫できるイベントです。願いが綿毛となって舞い上がる「DANDELION PROJECT」などのアート作品のほか、会場では、今の自分に寄り添うメッセージが込められた「NAKED花みくじ」も用意されているそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者