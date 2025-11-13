「懸念あるのは確かだが」村上宗隆の弱点、むしろチャンス？　“東の強豪”…

村上宗隆 最新情報

25歳の村上宗隆内野手が、今オフにポスティングシステムを利用して東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦する。すでに複数のMLB球団から注目を集めているが、その中には日本人には馴染みが薄いフィラデルフィア・フィリーズも含まれているかもしれない。米メディア『オンパッション』が報じている。

フィリーズはナ・リーグ東地区に所属し、今季は96勝66敗の成績で2年連続13度目の地区優勝を果たしていた。

過去に井口資仁氏や田口壮氏がプレーしていたチームとして知られるが、最近は日本人選手の移籍先に選ばれることはない。

それでも同メディアは「村上がフィリーズに日本市場参入の新たな機会を提供するかもしれない」とし、

「いつかフィリーズが日本人スターを獲得する日は来るだろう。

村上の守備やコンタクト能力に懸念があるのは確かだが、それこそが、フィリーズがついにトップクラスの日本人有望株を迎え入れ、赤いユニフォームを着させるチャンスになるのかもしれない」と、わずかな希望を抱いている。

とはいえ、村上は8年総額1億8000万ドル（約277億2000万円）規模の契約を結ぶと予想されており、カイル・シュワーバー外野手と村上の両方を抱えるには、フィリーズの予算を超えてしまうとの見方が強く、村上を獲得するかどうかはシュワーバーの去就次第とされている。

そもそも地理的要因などから、村上はフィリーズを移籍先候補として考えていないかもしれない。

同メディアは「フィリーズは日本人選手獲得の本命とは言えないのが現実だ。

地理的に日本に近く、日本人や日系人コミュニティも多い西海岸の球団のほうが、生活面での適応もしやすい」と伝えている。

