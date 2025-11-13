「駆け引き非常に重要」今永昇太、QO拒否か！？　心理戦の可能性も「市場…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）になった32歳の今永昇太投手が、同球団から提示された2200万ドル（約33億9000万円）のクオリファイング・オファーを辞退する見込みのようだ。ただ、これは駆け引きの可能性もあると、米メディア『ブリーチャーネーション』が報じている。

今オフに入ると、カブスと今永は今後に向けた契約について交渉を行なった。

最初にカブスが3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを行使するかどうかを判断し、破棄する決断を下している。

次に今永に選択肢が移ると、2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを使わず、FAになった。

それでも今永がカブスに残留する可能性はわずかに残されている。

ただ、現段階ではクオリファイング・オファー（QO）については受諾しない見通しだと、米紙『ニューヨークポスト』のジョン・ヘイマン記者が報じている。

とはいえ、同メディアは「今永サイドから見れば、もしQOを辞退した場合、自分の市場がどうなるのかを見極める重要な時期にあたる。

つまり、すでに彼らが他球団から好感触を得ており、QOを辞退するだろうという噂が流れている可能性もあるわけだ。

一方で、逆に市場の反応を探るために、今永サイドが意図的に、辞退の方向と情報を流している可能性も否定できない。

そうすれば、獲得に興味を持つ球団がより積極的に接触してくるかどうかを確認できるからだ。

こうした交渉の世界では、駆け引きが非常に重要になる。

どちらの側も自らの立場を明かしすぎると、将来的な交渉力を失いかねない。

したがって、数週間後あるいは数カ月後にどうなるかを正確に見通すのは、通常の未来予測の難しさを抜きにしても、非常に困難だ」と伝えている。

なお、今永は18日までにQOに関する決断を下す予定だ。

