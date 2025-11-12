確かな演技力で見る者を魅了し、現在放送中の主演ドラマ『終幕のロンド－もう二度と、会えないあなたに－』(カンテレ・フジテレビ系)も大きな反響を呼んでいる草なぎ剛。11月15日からは主演舞台『シッダールタ』が控えている。開幕を前に草なぎにインタビュー。同舞台への思いや杉野遥亮との共演について話を聞いた。

草なぎ剛 撮影:蔦野裕

草なぎ剛が悟りに至る求道者を演じる舞台『シッダールタ』

ノーベル文学賞受賞作家ヘルマン・ヘッセの最高傑作を舞台化した『シッダールタ』は、古代インドを舞台に主人公が悟りに至るまでの姿を描く物語。草なぎが、実在する宗教家で仏陀(釈迦と言われる仏教の始祖ブッダ)と同じ名を持つ青年シッダールタと、現代を生きるひとりの男の二役を演じる。草なぎと演出の白井晃氏がタッグを組むのは、2018年の『バリーターク』、2020年・2021年の『アルトゥロ・ウイの興隆』に続いて3作目となる。

草なぎは演じるシッダールタについて、「何も考えてないところが似ているかもしれない」と自身との共通点を挙げる。

「この作品は自我を捨てて無になるというのがテーマとしてありますが、基本的に僕は、ジーンズやブーツ、ギターなどを考えている以外、ぼーっとしているので、そういうところは似ているかなと思います」

そして、あえて心を無にしようとするわけではなく、自然と無になる時間があるという。

「たくさん覚えるセリフがあると脳が疲弊してくるみたいで、たまに何も考えないでぼーっとしています。散歩をしているときなどに無意識に無になっている感じがあって、それがなんか気持ちよくて、すごくいいんです」

『罠の戦争』での杉野遥亮との共演を回顧「彼がいたから…」

シッダールタに憧れを抱き、生涯の友となるゴーヴィンダ役を務めるのは杉野遥亮。草なぎが議員秘書・鷲津亨を演じたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『罠の戦争』(23)で、杉野は秘書見習い・蛯沢眞人を演じており、約2年半ぶりの共演となる。

草なぎは「『罠の戦争』で杉野くんと一緒にお芝居して、僕は勝手に、深い部分で彼と共鳴できているような感覚がありました」とドラマを振り返る。

「深い心情の中で彼と対峙するシーンのときにすごくグッときて、杉野くん自身のピュアな心に触れた気がして、僕が演じた鷲津という役に深みを持たせることができて。彼がいたからできたんじゃないかなと思い、『杉野くんありがとね』と伝えたら、杉野くんもそのシーンで僕と同じような感想を持ってくれていたので、『今度また舞台とかで共演できたらいいね』って話したんです」

そして今回、舞台での共演が実現。「シッダールタにとってゴーヴィンダはすごく大切な役。杉野くんが演じることによって、僕の中に新しいグルーヴが出てきて、すごくいいものになるんじゃないかなと思っています」と期待を寄せる。

杉野にとって本作は2回目の舞台出演となるが、草なぎは「回数は関係ない」ときっぱり。「僕は杉野くんより長くやっているので、助けになることがあれば、何でも聞いてくれたら。でも、先日もドラマで若い方と共演しましたが、僕が学ぶこともたくさんあるので、杉野くんとこの世界観でどうやっていくのかすごく楽しみです」と声を弾ませる。

舞台の面白さは「一期一会で、同じ瞬間は二度とないということ」

杉野に加え、シッダールタと深い関係で結ばれるカマラー役の瀧内公美、男の友人デーミアン役の鈴木仁、シッダールタの息子役の中沢元紀など、多彩なキャストが出演する。

その中心に草なぎが主演として立つわけだが、「僕はいつも楽しんでやっているだけで、僕が何もしなくてもみんな走り抜けるんです。これだけの方たちがそろって、白井さんが演出してくださるので、皆さん自ずと乗ってくると思います。その中で個々が自分の役と遊び、高め合っていけたら」と語る。

そして、「舞台の面白いところは、本当に一期一会で、同じ瞬間は二度とないということ。その瞬間をどれだけ深く焼き付けられるかだと思います」と述べ、「僕はおいしいものを差し入れしようかな(笑)。鰻とかナッツとか」と話した。

最後に、「これは観ていただかないと大損してしまいますよ(笑)。ぜひチケットを握りしめて来てください。僕の持っているものすべてをこの『シッダールタ』にかけるので、僕のすべてを観てもらいたいです」と熱く語っていた。

■草なぎ剛

1974年7月9日生まれ。1991年にCDデビューして以来、数々の名曲を世に送り出し、『NHK紅白歌合戦』に23回出場。2017年9月に稲垣吾郎、香取慎吾と「新しい地図」を立ち上げ、俳優、歌手、タレント、YouTuberなど幅広く活躍。映画『ミッドナイトスワン』(20)で第44回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。近年の主な出演作は、映画『サバカン SABAKAN』(22)、『碁盤斬り』(24)、NHK大河ドラマ『青天を衝け』(21)、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『罠の戦争』(23)、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』(23～24)など。舞台『シッダールタ』は、11月15日～12月27日に東京・世田谷パブリックシアター、2026年1月10日～1月18日に兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホールにて上演。

ヘアメイク：荒川英亮 スタイリスト：細見佳代(ZEN creative) 衣装：ポール・スチュアート