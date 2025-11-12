「冬休み、どこへ行こう…？」そんな家族の悩みを、淡路島の「ニジゲンノモリ クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」が解決します！寒い日でも、体を動かして温まる屋外アスレチックと、心温まるしんちゃんの世界が広がる屋内施設で、家族みんなが笑顔になれる特別な場所をご紹介。しかも、この冬だけの期間限定割引で、お得に最高の思い出を作るチャンスです！

冬の淡路島で家族の思い出を！ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」

冬の淡路島で、家族みんなが心から楽しめる場所を探しているなら、アニメの世界が現実になったような体験ができる「ニジゲンノモリ クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」がおすすめです！寒い冬だからこそ、体を思いっきり動かして温まりたい、そして小さなお子さんには心温まる体験を提供したい。そんな願いを両方叶えてくれる、まさに家族のための最高のスポットが、今、お得に楽しめるチャンスです。

家族みんなで大冒険！スリル満点「アッパレ！戦国大冒険！」

「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」の目玉の一つが、この「アッパレ！戦国大冒険！」です。名前の通り、まるで戦国時代の砦にタイムスリップしたかのような巨大なアスレチックが、私たちの挑戦を待ち構えています。

私が特に注目したのは、そのコースの多様性。地上高1mの安全なコースから、なんと最高8mの超高難易度コースまで、4つのレベルが用意されているんです！これなら、小さなお子さんはもちろん、大人も真剣に楽しめること間違いなし。しんちゃんの"いたずら"と称されたユニークなからくりやアクティビティをクリアしていくたびに、達成感と興奮で冬の寒さも吹き飛んでしまうでしょう。

お子さんには勇気と挑戦心を、そして大人には童心に帰って夢中になれる時間を提供してくれるこのアスレチック。家族で一緒に汗を流し、協力し合うことで、きっと忘れられない思い出が作れるはずです。

小さな冒険家も大満足！しんちゃんワールド「のんびりのはら」を体感

「アッパレ！戦国大冒険！」で思いっきり体を動かした後は、小さなお子さんも楽しめるエリア「のんびりのはら」へ。ここでは、クレヨンしんちゃんのユニークな世界観を五感で体験できる仕掛けが盛りだくさんなんです！

特に面白いのが、しんちゃんお馴染みの「おしり」をテーマにした「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」。巨大なおしりバルーンに、映画にも登場した「さわれる！ぷにぷに拳」など、まさに「しんちゃんらしい」体験が待っています。

そして、個人的に一番気になるのが「激臭！ひろしの靴下チャレンジ」。あの、しんちゃんのパパ、ひろしさんの靴下のにおいを体感できるという、なんとも挑戦的なアトラクション！皆さんは、このチャレンジに挑む勇気がありますか？（笑）

さらに、しんちゃんたちが通う「ふたば幼稚園」では、かくれんぼ迷路に挑戦したり、「アクション仮面ひみつきち」の3階建てネット遊具でカスカベ防衛隊の仲間を探したりと、小さな子供たちが飽きることなく楽しめるコンテンツが満載。親御さんも安心して、お子さんの笑顔を見守れる空間です。

見逃し厳禁！この冬だけの特別割引で夢の体験を

これだけの充実したアトラクションが楽しめる「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ですが、この冬は特別な割引キャンペーンが実施されます！家族で訪れる際に大きなメリットとなる、見逃せないチャンスです。

冬季限定割引内容

大人（12歳以上・中学生以上）: 1,000円引き

小人（5歳～小学生以下）: 500円引き

各チケットの冬季料金より10％OFF

例えば、大人2人、小人2人の家族なら、ゴールドチケットまたはプレミアムチケットで最大3,000円もお得になる計算です！これは、冬のレジャー費用を賢く抑えつつ、最高の思い出を作るチャンス。

お得なチケット概要

: 2025年12月2日（火）～2026年1月31日（土）: 「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内、アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」: 10時00分～18時00分（最終入場 17時00分）

※季節や施設により営業時間が異なる場合があるため、必ず公式HPをご確認ください。

: 12歳以上、身長120㎝以上、体重25kg～110kg未満の方: 2歳～小学生、身長120㎝未満、体重25kg未満の方

※4歳以下のアトラクションエリア入場は無料ですが、アトラクション体験には別途キッズチケットが必要です。

冬の淡路島で家族の絆を深める！クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークへ

: ジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」は、冬季は営業休止となりますのでご注意ください。

冬だからこそ楽しめる、特別な体験が詰まったニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」。体を動かすアスレチックから、しんちゃんのユニークな世界観を体験できるミュージアムまで、年齢を問わず誰もが笑顔になれる仕掛けが満載です。

この冬、淡路島で家族の絆を深め、最高の思い出を作ってみませんか？ぜひ、公式ウェブサイトで詳細をチェックして、冬の冒険計画を立ててみてください！

