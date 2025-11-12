大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ連覇を果たした。リリーフに回った佐々木朗希投手の貢献も大きかったが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は今後につながる運用だったと満足しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「佐々木は8試合に先発登板して苦戦した後、右肩のインピンジメント症候群で故障者リスト（IL）入り。だが、リリーフとして復帰し、ブルペンで最も信頼できる投手の一人となった。ポストシーズンではメジャー初セーブを含む3セーブを記録し存在感を示した」と言及。

続けて、「フリードマン氏は来季の佐々木の起用方針についてこう語った」としつつ、「我々としては、まず彼の投球フォームを取り戻すことに重点を置いてきた。その点で、この数か月は大きな進歩があったと感じている。だからこそ、我々は彼を先発として、しかも非常に優れた先発として見ている。オフシーズンも引き続き調整を進め、スプリングトレーニングで万全の状態で臨めるようサポートしていくつもりだ。そして、再びチームの勝利に貢献してもらうことを期待している」というフリードマン氏のコメントを伝えている。

来季の佐々木は先発、リリーフどちらで運用されるのか注目されているが、球団側は現時点では、今季経験を活かして来季は先発としてやってくれるはずと期待しているようだ。

【関連記事】

【了】