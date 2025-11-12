今年のトライアウトは「エイブル トライアウト 2025」として、2025年11月12日に開催される。トライアウトの合格率は非常に低い状況だが、NPBでのプレーを目指すべく、一軍での経験が豊富な実力者が参加することも珍しくなかった。そこで今回は、トライアウトで再起を懸けた読売ジャイアンツの選手を紹介したい。

桜井俊貴

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／89kg

・生年月日：1993年10月21日

・経歴：北須磨高 - 立命館大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（巨人）

ドラフト1位で入団し、将来のエースと期待された桜井俊貴だが、読売ジャイアンツでのプレーは不完全燃焼のまま幕を閉じた。

立命館大時代にはリーグ戦で最優秀選手に2度輝くなど、大学球界屈指のピッチャーとして活躍。2015年ドラフト会議で巨人から単独1位指名を受け入団。

ルーキーイヤーこそ故障の影響もあり1試合の登板にとどまったが、プロ2年目の2017年にはリリーフとして19試合に登板。

2019年には29試合登板（17先発）でキャリアハイの8勝を挙げるなど、ローテーション投手の座を掴みかけた。

しかし、その後は成績が安定せず、2022年に戦力外通告。12球団合同トライアウトに参加し最速148キロのストレートを見せるも、NPBでのプレー継続は叶わなかった。

その後は1年のブランクを経て社会人野球のミキハウスに入社。都市対抗野球の本戦出場に貢献するなど、元NPB選手としての矜持を披露した。

