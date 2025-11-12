乃木坂46賀喜遥香 5期生・井上和の自宅を訪問！猫アレルギーを発症するも「楽しかったです！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月6日（木）の放送では、遥香先生が5期生メンバー・井上和（いのうえ・なぎ）の家に遊びに行ったときのエピソードを語りました。賀喜：先ほど、にゃん（井上和のあだ名）が午後10時台の「乃木坂LOCKS!」で、私がにゃんの家に行ったお話をしてくれていたんですけど、にゃんからメッセージがあるそうなので、聞いてみたいと思います。＜にゃん先生からのメッセージ＞「遥香さん、こんばんは。井上和です♡ 先日、私のおうちに『行きたい！』ってラジオで言ってくれて、そのお話をしてくれたこともうれしかったんですけど、本当におうちに来てくれてありがとうございました！ すごく楽しかったです！ しかも、長い間いてくださって、猫ちゃんにも遥香さんにも癒やされながら、とても贅沢な時間を過ごさせていただきました。そして、遥香さんにはメッセージを送らせていただいたんですけど、遥香さんのおうちにも行きたいなって思っているんです♡ ぜひ遥香さんのご都合の良いときに……たぶん存じ上げていると思うんですけど、私はとてもフッ軽なので（笑）。先輩をお誘いした当日に、おうちに呼ぶような人間なので、いつでも大歓迎です！ 遥香さんのおうちにも行きたいです。そして、うちにもまた遊びに来てください！ それこそ、弓木奈於ちゃんと、まゆたん（田村真佑のあだ名）さんと3人で来たいっていう話もしてくれていたので、そのときはパーティーをしましょう！ 楽しみにしています」賀喜：かわいい♡ そう、行かせていただいたんですよ！ そのときに「良かったら、今度は私のおうちに来てよ！」って誘ったんですけど、なんせ私の家は常に散らかっているので……（笑）。だけど、最近「ちゃんと片付けよう！」って思っているので、おうちが片付いたら、まずはにゃんを呼ぼうかなって思ってる（笑）。賀喜：突然「にゃんのおうちに行きたい♪」って言った数日後に「遥香さん、今日か明後日がお休みっぽいんですけど……どうですか？」って連絡が来て、「じゃあ今日行く！」って準備をして行きました。でも、私は猫アレルギーなので、にゃんのおうちに着いた瞬間から（猫ちゃんを見つけて）「かわいい～!!」ってなでなでしていたら、猫アレルギーを発症しました（笑）。あと、にゃんが柿を切って、それを生ハムとチーズで……あれ、なんていうんだろう？ オリーブオイルをかけて食べる料理で、私はそれがすごく好きで、そういう料理をいっぱい作ってくれて、「ありがとう～♡」って言いつつ、一緒に食べながらお話をしていたんですけど、アレルギーを発症していたので、鼻を一生かみながら話していて、そこはごめん……（笑）。和のおうちに行きたかったし、猫ちゃんにも会いたかったから「こんなアレルギー症状なんていいんだ！」って思いながらも、いっぱいティッシュを使っちゃってごめん……でも、楽しかったんです！ なので、11月中に（私の家に）呼ぼう！ 今、私は遊びたいの。だから呼ぶし、行こうっと（笑）！ また、にゃんを私のおうちに呼んだら報告しますね！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info