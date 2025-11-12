リヴァプールがドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベックに関心を寄せているようだ。11日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。

今夏の移籍市場で総額4億ポンド（約800億円）以上を費やし、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクやドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツを獲得したリヴァプール。しかし、3500万ポンド（約70億円）の移籍金で合意に至り、5年契約締結が決定的と見られていたイングランド代表DFマルク・グエイは、土壇場でクリスタル・パレスが売却を拒否したことで獲得は実現しなかった。

また、新戦力であるU－19イタリア代表DFジョヴァンニ・レオーニはデビュー戦で左ひざ前十字じん帯を断裂。センターバック（CB）が手薄になっていることに加え、フランス代表DFイブライマ・コナテの現行契約が来夏で満了になることも考慮し、リヴァプールは1月の移籍市場で同ポジションの補強を検討しているようだ。

獲得候補として浮上しているのシュロッターベックは現在25歳で、ビルドアップ能力にも定評がある身長191cmの左利きCB。フライブルクとウニオン・ベルリンを経て2022年夏にドルトムントへ活躍の場を移すと、ここまで公式戦通算134試合に出場し6ゴール17アシストをマークしている。

報道によると、ドルトムントは2027年6月末までとなっている契約期間の延長に向けて動いているが、現時点では合意に達しておらず。シュロッターベックはニコ・コヴァチ監督の戦術に不満を抱いており、退団を決意する可能性も否定できないようだ。契約延長の目処が立たない場合には、バイエルンが獲得に乗り出すと見られており、去就には大きな注目が集まっている。

なお、グエイについてはクリスタル・パレスと新契約を締結する可能性は低く、来夏にフリートランスファーで移籍することが濃厚とのこと。リヴァプールは獲得を諦めていないものの、バルセロナやレアル・マドリード、バイエルンからの関心も報じられている。