【心理テスト】あなたの「恋愛地雷ポイント」がわかる!? 卵を手放した理由は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「卵」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）ある日、見知らぬ人から「これ、大切にしてください」と卵を手渡されました。戸惑いながらも受け取ったあなた。しばらく手のひらで大事に持っていましたが、突然卵に「ある変化」が起きて、思わず手放してしまいました。さて、それはどんな変化でしたか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1． たくさん細かいひびが入った2． 殻を破って何か出てきた3． 腐ったような臭いがした4． 色が変わって小刻みに震えだしたこの心理テストでわかることは、あなたの「恋愛地雷ポイント」です。「卵」は「恋愛の可能性」を表しています。しかし、ここで起きた変化によって手放してしまったということは、あなたにとって許しがたいこと……つまり、恋愛における地雷が何かを表しているのです。信頼と誠実さを大切にしているあなた。小さな約束でも破られると、一気に不信感が高まってしまいます。まさに、一度ひびが入ると修復が難しいタイプ。遅刻や嘘、言うことがコロコロ変わる相手には、つい敏感に反応してしまうのでは？自分のペースと境界線を大切にするあなた。急に距離を詰めてきたり、過度な干渉をしてきたりする相手には、強い拒否反応を示しがちです。恋人といえども「自分は自分」という感覚を持ち、適度な距離感を求めたいのでしょう。丁寧なコミュニケーションと愛情表現を重視するあなた。返事が適当だったり、話を聞いてもらえなかったりと「大切にされていない！」と感じる態度に、ついピリピリしてしまうはず。パートナーとして、自分を特別な存在として扱ってほしいのです。安定した関係性を求めるあなた。サプライズや勢い任せの行動よりも、事前に心の準備ができる相手を望んでいます。急に連絡を絶ったり、予告なしに会いに来たり、唐突に重い話をしたりと、予測のつかない言動は、冷めた目で見てしまいがちです。自分の地雷を知って、余計なストレスのない恋愛を楽しみましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/