乃木坂46井上和 賀喜遥香を自宅に招待！「猫ちゃんに囲まれてとても幸せそうでした」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。11月6日（木）の放送では、和先生の家に先輩メンバーの賀喜遥香先生が訪問したときのエピソードを語りました。

◆うれしい報告！

井上：先日、賀喜遥香さんの「乃木坂LOCKS!」のなかで、「和の家に行きたい！」みたいなことを話してくれていまして。しかも「行きたいんだけど～」って言ったときの私の反応まで、めちゃくちゃ似せて言ってくださって、本人も「似てる！」って思うくらい似ていたんです（笑）。

――遥香先生がモノマネする和先生の「え!? お誘いしていいんですか？」が流れる。

井上：やっぱり似てる（笑）！ そんなかわいらしくお誘いいただいたので、私も先日「お家に来ませんか？」と遥香さんを誘ってみました。そうしたら「えっ、いいよ！ 今から行く♡」って言ってくださったので、当日（急に）決まったんですけど、遥香さんがお家に来てくださったんです！

すごくうれしくて、いろんなお話をさせていただいたんですけど、（遥香先生は）猫アレルギーなのに結構長い間引き留めてしまって、すごくつらそうだったんですけど、猫ちゃんに囲まれてとても幸せそうでした（笑）。来てくれて本当にうれしかったです！

――ほかにも、番組では和先生が大好きな“おはぎ”について、生徒から届いた情報を紹介する場面もありました。

