NiziU・MIIHI 大縄跳びで“老い”を実感？「自分の体力のなさにちょっと悲しかった」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。11月10日（月）の放送では、10月に番組内で開催された「秋の大運動会」を振り返りました。
――久しぶりの大縄跳びで疲労困憊？
MAYA：生徒のみんな、こんばんは！ 心も体もみんなと踊る！ SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」。せーのっ。
全員：We Need U！ 私たちNiziUです！
MAYA：今夜はMAYAと！
AYAKA：AYAKAと！
MIIHI：MIIHIの3人で授業を届けていきます！
MAYA：久々ですね、こうやって座って授業していくの。
MIIHI：この間は、動いたからね（笑）。
MAYA：そうなんですよ。先月の「NziU LOCKS!」は「NziU LOCKS!秋の大運動会」ということで、あらためてお疲れ様でした。すごかったよね、4日間！ ココナッツを割って、大縄跳びして、借り物競争もして、もう走り回ったよね（笑）。
AYAKA：楽しかった〜！
MIIHI：大縄跳びなんて何年ぶりやろ？ 小学生ぶりとかやから、9年ぶりとか……？ 自分の体力のなさにちょっと悲しかったけど。
【運動会の様子を映像でお届け📷】
今週行われたNiziU LOCKS!
秋の大運動会の様子をお届け🎁
最終日に行われた、チーム対抗大縄跳び対決🪢
次は白組の挑戦🔥
ラスト10秒に注目👀
音声で復習する場合はこちらから📻https://t.co/VGOWI8pmdo#スクールオブロック #NiziULOCKS!#NiziU pic.twitter.com/p59dwtsFyo
AYAKA：老いを感じた？
MIIHI：めっちゃ老いを感じた。もう足が上がらないんだもん（笑）。
MAYA：MIIHIの跳び方変やったもん（笑）。
AYAKA：MAYAも変だったけどな（笑）。
MAYA：ほんと……？ でも、AYAKAの（縄の）回し方もなかなかだったよ（笑）。
MIIHI：AYAKAは本当におもろかった（笑）。
AYAKA：じゃあ、みんな変だね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info