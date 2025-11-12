NiziU・MIIHI 大縄跳びで“老い”を実感？「自分の体力のなさにちょっと悲しかった」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。11月10日（月）の放送では、10月に番組内で開催された「秋の大運動会」を振り返りました。MAYA：生徒のみんな、こんばんは！ 心も体もみんなと踊る！ SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」。せーのっ。全員：We Need U！ 私たちNiziUです！MAYA：今夜はMAYAと！AYAKA：AYAKAと！MIIHI：MIIHIの3人で授業を届けていきます！MAYA：久々ですね、こうやって座って授業していくの。MIIHI：この間は、動いたからね（笑）。MAYA：そうなんですよ。先月の「NziU LOCKS!」は「NziU LOCKS!秋の大運動会」ということで、あらためてお疲れ様でした。すごかったよね、4日間！ ココナッツを割って、大縄跳びして、借り物競争もして、もう走り回ったよね（笑）。AYAKA：楽しかった〜！MIIHI：大縄跳びなんて何年ぶりやろ？ 小学生ぶりとかやから、9年ぶりとか……？ 自分の体力のなさにちょっと悲しかったけど。

【運動会の様子を映像でお届け📷】



今週行われたNiziU LOCKS!

秋の大運動会の様子をお届け🎁



最終日に行われた、チーム対抗大縄跳び対決🪢

次は白組の挑戦🔥



ラスト10秒に注目👀



音声で復習する場合はこちらから📻https://t.co/VGOWI8pmdo#スクールオブロック #NiziULOCKS!#NiziU pic.twitter.com/p59dwtsFyo

— SCHOOL OF LOCK! (@sol_info) October 18, 2025AYAKA：老いを感じた？MIIHI：めっちゃ老いを感じた。もう足が上がらないんだもん（笑）。MAYA：MIIHIの跳び方変やったもん（笑）。AYAKA：MAYAも変だったけどな（笑）。MAYA：ほんと……？ でも、AYAKAの（縄の）回し方もなかなかだったよ（笑）。

MIIHI：AYAKAは本当におもろかった（笑）。AYAKA：じゃあ、みんな変だね（笑）。