◆お金があっても不安に感じる理由とは!?

「お金がない、貯金ができない」ということで悩む人からすれば、1億円や5000万円など、まとまった預貯金や財産がある人は、お金の不安はないと思うかもしれません。

しかし、他の人からすると「冗談でしょ？」と贅沢な悩みのように思うかもしれませんが、本人からすると、必ずしも満足しているわけではなかったり、本気で不安を感じていたりします。

不安をあまり感じることがない、幸せなお金持ちになるには、どうしたらいいのでしょうか？ そもそも、なぜお金があっても不安を感じてしまうのでしょうか。その理由は、お金を貯める目的・目標が明確になっていないからなのです。

たとえば、「老後は○○に移住するため」「老後、幸せに暮らすためにマイホームを購入するため」に5000万円貯金したい等、目標を定めてお金を貯めた場合には、貯まったことで達成感が得られます。

また目標を達成できた後には、新たな目標に向かったり進むことができます。

一方で、「将来が不安だから、とりあえず貯めておく」場合は、いくら預貯金が増えても満足することはできず、不安の種が消えることはありません。

これでは、せっかくお金が貯まっているにもかかわらず、幸せを実感することができないのです。

◆まずは、生きがいを持つこと

そもそも、お金を使う目標・目的がないという人がいますが、それ以前に大切なことは「生きがい」を持つことなのです。生きがいは、自分が生きる上で、喜びを感じられることを指します。「生きがい」があると、目標や目的が見つかりやすいでしょう。

よく、「生きがいがない、どうしたら生きがいが見つかるのか知りたい」と聞かれることはあるのですが、難しく考える必要はありません。

生きがいとは、簡単に言い換えれば「好きで夢中になれること」です。

見つけ方としては、好きなことや気になるものをチャレンジし、その中でも集中できたものや、もっと取り組みたいと思えたものが「生きがい」となる可能性が高くなります。

もちろん、今の仕事に集中して結果を出すのも生きがいになりますよ。

生きがいがあると、生活の質そのものがあがります。生活の質が向上すると満足度があがりますし、満足感が継続できれば、お金を貯める・使うことに幸せを実感することができます。

幸せなお金持ちになるために、生きがいを見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）