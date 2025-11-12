イングランド代表に初招集されたアレックス・スコット（ボーンマス）が意気込みを語った。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

スコットはイギリス本土の南に位置する王室属領で、フランスにほど近いチャンネル諸島のガーンジー島で2003年8月21日に産声を上げた。4歳の時に地元クラブでサッカーを始めると、8歳からは多数のスター選手を輩出しているサウサンプトンのアカデミーに所属するも後に解雇。ボーンマスのアカデミーを経て故郷へ戻る決断を下し、イスミアン・フットボールリーグ（イングランド8部相当）のガーンジーFCに加入した。

ガーンジーFC加入がスコットのキャリアの転機となる。16歳でクラブ史上最年少デビューを飾り、2019年にはトライアルを経てブリストル・シティへ移籍。2021年4月に17歳でトップチームデビューを飾り、年代別のイングランド代表にも招集されると、2023年夏にはボーンマスへ活躍の場を移した。アンドニ・イラオラ監督率いるチームで中盤の主軸となり、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むイングランド代表に初招集。8部リーグからイングランド代表までのし上がったシンデレラ・ストーリーには現地でも注目が集まっている。

初招集を知った時の気持ちを「最高の気分だった。何が起きているか分からず、電話を受けて（トーマス・トゥヘル）監督から代表入りを告げられた時は信じられない気持ちだった。笑顔が止まらなかったし、電話を切ってみんなに伝えると大喜びしていた。あの時の気持ちは忘れられない。この機会をもらえたことに感謝しているよ」と明かしたスコット。目指すは世界屈指の選手層を誇ると言っても過言ではない“スリーライオンズ”への定着だ。

「本当に嬉しいし、夢のようだ。6年前はノンリーグでプレーしていて、サッカー選手として成功できるかどうか確信がなかった。勇気を出して、全力で自分のプレーをしたい。試合に出場し、自分の能力と結果を出せることを示すのが重要だ。少しでも試合に出場し、自分の実力を発揮したいと思っているよ」

スコットは「ワールドカップは間違いなく僕の夢だけど、一歩ずつ進んでいかなければならない。今を楽しみ、もし出番があれば自分の実力を見せつけたい」とも語る。8部リーグから約6年でイングランド代表まで登り詰めた22歳は、トーマス・トゥヘル監督率いるチームでどのようなプレーを見せるのだろうか。