セルティックに所属する日本代表FW前田大然が、現在明治安田J2リーグで首位に立つ古巣・水戸ホーリーホックについて言及した。

第36節終了時点で水戸は19勝10分け7敗で首位に立つ。次節は勝ち点1差の2位V・ファーレン長崎との“直接対決”。水戸は勝利すればクラブ史上初のJ1昇格、そしてJ2優勝が決定する。

前田は松本山雅FCからの期限付き移籍という形でプロ2年目の2017年に水戸でプレー。躍進続ける古巣について「もちろん優勝してほしいですし、昇格してほしい。ずっと追いかけてます」とエールを送った。今年6月から7月にかけては欧州新シーズン開幕に向け、水戸に赴き練習に参加した。「その時に『絶対にしんどい時が来る』という話はしたので、水戸の選手たちはしっかりそれを感じて、今プレーしてると思います。残り2試合頑張ってほしい」と期待を込めた。

また前田を囲む報道陣に向けて「優勝したら皆さん（水戸に）行ってもらって、いい記事にしていただけたら、選手たちも喜ぶと思います。水戸も盛り上がると思うので、よろしくお願いします！」とリクエストした。

【JO1 & INI 登壇】「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会