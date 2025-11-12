大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーを務めたタナー・スコット投手の不振が目立った。ポストシーズンでは登板機会が無かったが、球団は逆襲を期待し来季もクローザーとして運用するようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「ドジャースがブルペン後方に新たな投手を加えようとしている状況を考えると、『スコットのチーム在籍期間はもう終わりだろう。トレードか放出になるはずだ』と思うのが自然かもしれない。しかし実際にはそうとは限らない。ラスベガスで行われたGM会議の場で、ブランドン・ゴームズGMはスコットを2026年もクローザー候補として考えていると明言した」と言及。

続けて、「彼は間違いなく候補の一人だ。これまでにも見てきたように、リリーフには不安定さがつきものだ。過去にも優れた投手たちが同じような浮き沈みを経験してきた。だからこそ、我々はタナーが来季必ず復調し、素晴らしいシーズンを送ってくれると信じている。試合終盤を任せられる重要な戦力の一人として、ブルペンの中心に戻ってくるはずだ」というゴームズGMのコメントを紹介している。

名誉挽回のチャンスを与えられた格好のスコットだが、球団側の期待に応えることはできるのだろうか。

【関連記事】

【了】