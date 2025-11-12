ソフトバンク・周東佑京が2年連続2度目となるゴールデングラブ賞受賞　「…

第54回三井ゴールデン・グラブ賞が、11月12日に発表。福岡ソフトバンクホークスの周東佑京外野手が2年連続2度目となる外野手部門のゴールデングラブ賞に輝いた。

周東選手は、2017年育成選手ドラフト2位で東京農業大北海道オホーツクからソフトバンクに入団。2019年に支配下登録を果たし一軍デビューを果たすと、自慢の俊足を披露。同年は102試合の出場でチームトップの25盗塁を記録した。

さらに翌2020年には103試合の出場で50盗塁をマーク。自身初タイトルとなる盗塁王に輝いた。

その後も足のスペシャリストとして存在感を発揮した一方で、故障に苦しめられるシーズンも多かった。

今季も死球の影響などもあり96試合の出場となったが、35盗塁を記録し、3年連続4度目となる盗塁王のタイトルを手にした。

阪神タイガースとの日本シリーズでも第2戦にシリーズ記録となる1試合5安打を放ち、チームの日本一に大きく貢献した。

パシフィック・リーグの外野手部門で最多となる147票を集めた周東選手は「2年連続でこの賞を取ることができて本当に嬉しいです。今年はケガもあって思うようにプレーできない時期もありましたけど、最後まで全力でやってきたことが評価されて、すごく励みになります。来シーズンは1年通して、グラウンドに立てるように頑張ります」とコメントした。

