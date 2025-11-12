ゴールデン・グラブ

◆ 「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」

　発足は1972年にダイヤモンドグラブ賞としてスタート。1986年に三井ゴールデン・グラブ賞という現在の名称に変更となった。

　選考については、新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者として5年以上にわたり現場での取材を主に担当している記者の投票により決定する。

☆選考対象となるプレイヤーの資格

・投手＝規定投球回数以上投球していること、又はチーム試合数の1/3以上登板していること

・捕手＝チーム試合数の1/2以上捕手として出場していること

・内野手＝チーム試合数の1/2以上1ポジションの守備についていること

・外野手＝チーム試合数の1/2以上外野手として出場していること

※本年度の選考対象試合は、セントラル・リーグ、パシフィック・リーグレギュラーシーズン143試合となります。

※本年度のチーム試合数の1/3以上は47試合以上、1/2以上は71試合以上となります。

___________________________________

◆ セ・リーグ（有効投票数269）

▼ 投手

村上頌樹　122票

髙橋 宏斗 35票

床田 寛樹 32票

森下 暢仁 19票

山﨑 伊織 17票

東 克樹 15票

才木 浩人 10票

石井 大智 9票

Ａ．ケイ 3票

及川 雅貴 2票

Ａ．ジャクソン 1票

Ｒ．マルティネス　1票

松山 晋也 1票

中﨑 翔太 1票

（該当者なし） 1票

_________________

▼ 捕手

坂本 誠志郎　225票

古賀 優大 18票

岸田 行倫 13票

山本 祐大 9票

石伊 雄太 4票

_________________

▼ 一塁手

大山 悠輔　244票

Ｊ．オスナ 　9票

Ｊ．ボスラー　4票

増田 陸　3票

Ｅ．モンテロ　3票

（該当者なし）　6票

_________________

▼ 二塁手

中野 拓夢 196票

吉川 尚輝 35票

田中 幹也 17票

菊池 涼介 17票

牧 秀悟 1票

山田 哲人 1票

（該当者なし） 2票

_________________

▼ 三塁手

佐藤 輝明 220票

宮﨑 敏郎 8票

（該当者なし） 41票

_________________

▼ 遊撃手

泉口 友汰 165票

矢野 雅哉 60票

山本 泰寛 12票

小幡 竜平 7票

（該当者なし） 25票

_________________

▼ 外野手

岡林 勇希 228票

近本 光司 218票

森下 翔太 127票

上林 誠知 101票

桑原 将志 57票

蝦名 達夫 26票

大盛 穂 9票

末包 昇大 7票

中村 奨成 5票

岩田 幸宏 4票

佐野 恵太 2票

若林 楽人 2票

Ｔ．キャベッジ 1票

丸 佳浩 1票

細川 成也 1票

Ｓ．ファビアン 1票

（該当者なし） 17票

____________________________________

◆ パ・リーグ（有効投票数227）

▼ 投手

伊藤 大海 131票

Ｌ．モイネロ 56票

九里 亜蓮 19票

今井 達也 6票

宮城 大弥 4票

有原 航平 3票

隅田 知一郎　2票

大関 友久 1票

上沢 直之 1票

平良 海馬 1票

山田 陽翔 1票

種市 篤暉 1票

（該当者なし） 1票

_________________

▼ 捕手

若月 健矢 124票

海野 隆司 49票

太田 光 33票

田宮 裕涼 9票

古賀 悠斗 2票

寺地 隆成 2票

（該当者なし） 8票

_________________

▼ 一塁手

Ｔ．ネビン 162票

中村 晃 32票

清宮 幸太郎　12票

頓宮 裕真 10票

浅村 栄斗 3票

Ｎ．ソト 1票

（該当者なし） 7票

_________________

▼ 二塁手

牧原 大成 103票

滝澤 夏央 57票

小深田 大翔　46票

太田 椋 10票

石井 一成 8票

（該当者なし） 3票

_________________

▼ 三塁手

村林 一輝 117票

宗 佑磨 81票

栗原 陵矢 15票

清宮 幸太郎　4票

安田 尚憲 1票

（該当者なし） 9票

_________________

▼ 遊撃手

紅林 弘太郎　79票

源田 壮亮 74票

宗山 塁　40票

野村 勇　15票

友杉 篤輝 9票

水野 達稀 5票

（該当者なし） 5票

_________________

▼ 外野手

周東 佑京 147票

辰己 涼介 129票

西川 愛也 96票

万波 中正 68票

中川 圭太 58票

柳町 達 57票

中島 大輔 56票

西川 史礁 31票

五十幡 亮汰　15票

長谷川 信哉　5票

藤原 恭大 5票

矢澤 宏太 3票

水谷 瞬 2票

渡部 聖弥 2票

西川 龍馬 1票

（該当者なし） 6票