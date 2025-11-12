『FIFA U-17ワールドカップカタール2025』のグループステージ全日程が11日に終了し、ラウンド32の組み合わせが決定した。

グループBを首位で通過したU-17日本代表は、1位通過チームの中で全体の10位となり、2位通過チームの中で11位のU-17南アフリカ代表と11月15日に対戦。勝ち上がった場合は、ラウンド16でU-17ベネズエラ代表とU-17北朝鮮代表の勝者と対戦する。

なお、開催国枠のカタールも含め、今大会に9カ国が参加しているアジア勢では、2位通過の韓国とウズベキスタン、3位通過の首位だった北朝鮮に日本を加えた4カ国がラウンド32進出を決めた。ラウンド32の組み合わせと、同順位同士のランキングは以下の通り。

◆■ラウンド32組み合わせ

▼11月14日（金）

ザンビア vs マリ（21:30）

ポルトガル vs ベルギー（21:30）

スイス vs エジプト（22:00）

フランス vs コロンビア（22:30）

アルゼンチン vs メキシコ（23:45）

アイルランド vs カナダ（24:15）

ブラジル vs パラグアイ（24:45）

アメリカ vs モロッコ（24:45）

▼11月15日（土）

セネガル vs ウガンダ（21:30）

韓国 vs イングランド（21:30）

イタリア vs チェコ（22:00）

日本 vs 南アフリカ（22:30）

ドイツ vs ブルキナファソ（23:45）

ベネズエラ vs 北朝鮮（24:15）

クロアチア vs ウズベキスタン（24:45）

オーストリア vs チュニジア（24:45）

■1位通過チームの順位表

◎カッコ内＝（勝ち点／得失差／得点）

1.アルゼンチン（9/+9/11）

2.オーストリア（9/+7/8）

3.イタリア（9/+7/8）

4.アメリカ（9/+3/4）

5.ブラジル（7/+11/12）

6.セネガル（7/+6/6）

7.ベネズエラ（7/+5/8）

8.スイス（7/+5/7）

9.アイルランド（7/+4/6）

10.日本（7/+2/3）

11.ドイツ（5/+7/9）

12.フランス（4/+1/2）

※オーストリアとイタリアはフェアプレーポイントの差で決定

■2位通過チームの順位表

◎カッコ内＝（勝ち点／得失差／得点）

1.ザンビア（7/+5/9）

2.クロアチア（7/+5/6）

3.韓国（7/+3/5）

4.ポルトガル（6/+11/13）

5.ベルギー（6/+8/11）

6.イングランド（6/+7/11）

7.ウズベキスタン（6/+5/9）

8.マリ（6/+2/5）

9.ブルキナファソ（6/+2/4）

10.コロンビア（5/+2/3）

11.南アフリカ（4/0/5）

12.カナダ（4/0/3）

■3位通過チームの順位表

◎カッコ内＝（勝ち点／得失差／得点）

1.北朝鮮（4/+3/6）

2.エジプト（4/0/5）

3.ウガンダ（4/0/3）

4.パラグアイ（4/0/3）

5.モロッコ（3/+8/16）

6.チェコ（3/+3/7）

7.チュニジア（3/+3/6）

8.メキシコ（3/-2/3）

＝＝＝敗退ライン＝＝＝

9.サウジアラビア（3/-2/3）

10.インドネシア（3/-5/3）

11.カタール（2/-1/1）

12.コスタリカ（1/-3/2）

※ウガンダとパラグアイはフェアプレーポイントも同点により抽選で決定

※メキシコとサウジアラビアはフェアプレーポイントの差で決定