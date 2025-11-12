『FIFA U-17ワールドカップカタール2025』のグループステージ全日程が11日に終了し、ラウンド32の組み合わせが決定した。
グループBを首位で通過したU-17日本代表は、1位通過チームの中で全体の10位となり、2位通過チームの中で11位のU-17南アフリカ代表と11月15日に対戦。勝ち上がった場合は、ラウンド16でU-17ベネズエラ代表とU-17北朝鮮代表の勝者と対戦する。
なお、開催国枠のカタールも含め、今大会に9カ国が参加しているアジア勢では、2位通過の韓国とウズベキスタン、3位通過の首位だった北朝鮮に日本を加えた4カ国がラウンド32進出を決めた。ラウンド32の組み合わせと、同順位同士のランキングは以下の通り。◆■ラウンド32組み合わせ
▼11月14日（金）
ザンビア vs マリ（21:30）
ポルトガル vs ベルギー（21:30）
スイス vs エジプト（22:00）
フランス vs コロンビア（22:30）
アルゼンチン vs メキシコ（23:45）
アイルランド vs カナダ（24:15）
ブラジル vs パラグアイ（24:45）
アメリカ vs モロッコ（24:45）
▼11月15日（土）
セネガル vs ウガンダ（21:30）
韓国 vs イングランド（21:30）
イタリア vs チェコ（22:00）
日本 vs 南アフリカ（22:30）
ドイツ vs ブルキナファソ（23:45）
ベネズエラ vs 北朝鮮（24:15）
クロアチア vs ウズベキスタン（24:45）
オーストリア vs チュニジア（24:45）
■1位通過チームの順位表
◎カッコ内＝（勝ち点／得失差／得点）
1.アルゼンチン（9/+9/11）
2.オーストリア（9/+7/8）
3.イタリア（9/+7/8）
4.アメリカ（9/+3/4）
5.ブラジル（7/+11/12）
6.セネガル（7/+6/6）
7.ベネズエラ（7/+5/8）
8.スイス（7/+5/7）
9.アイルランド（7/+4/6）
10.日本（7/+2/3）
11.ドイツ（5/+7/9）
12.フランス（4/+1/2）
※オーストリアとイタリアはフェアプレーポイントの差で決定
■2位通過チームの順位表
◎カッコ内＝（勝ち点／得失差／得点）
1.ザンビア（7/+5/9）
2.クロアチア（7/+5/6）
3.韓国（7/+3/5）
4.ポルトガル（6/+11/13）
5.ベルギー（6/+8/11）
6.イングランド（6/+7/11）
7.ウズベキスタン（6/+5/9）
8.マリ（6/+2/5）
9.ブルキナファソ（6/+2/4）
10.コロンビア（5/+2/3）
11.南アフリカ（4/0/5）
12.カナダ（4/0/3）
■3位通過チームの順位表
◎カッコ内＝（勝ち点／得失差／得点）
1.北朝鮮（4/+3/6）
2.エジプト（4/0/5）
3.ウガンダ（4/0/3）
4.パラグアイ（4/0/3）
5.モロッコ（3/+8/16）
6.チェコ（3/+3/7）
7.チュニジア（3/+3/6）
8.メキシコ（3/-2/3）
＝＝＝敗退ライン＝＝＝
9.サウジアラビア（3/-2/3）
10.インドネシア（3/-5/3）
11.カタール（2/-1/1）
12.コスタリカ（1/-3/2）
※ウガンダとパラグアイはフェアプレーポイントも同点により抽選で決定
※メキシコとサウジアラビアはフェアプレーポイントの差で決定