横浜DeNAベイスターズの桑原将志選手が12日、海外フリーエージェント（FA）権を行使したことが分かった。

桑原は2011年ドラフト4位で福知山成美高からDeNAに入団。2016年には133試合に出場し、規定打席へ初めて到達。打率.284、49打点、自身初の2桁本塁打となる11本塁打を放つなど大ブレイク。

翌2017年には全試合出場を果たし、打率.269、13本塁打、52打点の成績を残した。

2019年、2020年は不振で出場機会を減らしたが、2021年に再びレギュラーを奪還。同年は4年ぶりに規定打席に到達し、打率.310の好成績をマークした。

昨季は故障で開幕に出遅れたが、日本シリーズでは全試合に「1番・中堅手」として出場すると、全試合安打を記録し打率.444、1本塁打、9打点の大活躍で球団26年ぶりの日本一に貢献。日本シリーズMVPに輝いた。

今季も106試合に出場し打率.284を記録。上位打線を担う存在として、チームの4年連続Aクラス入りに貢献した。

桑原選手は「まずは私をプロ野球選手として育ててくださった横浜DeNAベイスターズに、心より感謝申し上げます。この度、一人の選手として、自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、自分の野球人生を後悔なく過ごしたい思いから、 フリーエージェントの権利を行使することを決断いたしました」とコメント。

球団は引き続き残留交渉を続けており、今後の去就が注目される。

