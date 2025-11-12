2028年、クイーン・エリザベスが日本へ戻ってくる！｜早期特典が付く予約受付が早くもスタート

英国のラグジュアリー・クルーズライン、キュナードが2027年10月から2028年出航の新クルーズを発表した。注目すべきは3年ぶりとなるクイーン・エリザベスの日本への寄港。10年ぶりの113泊、4カ月にわたる壮大なワールド・ボヤージの一環として日本へ戻ってくる。1月に英国サウサンプトンを出航し、アフリカ、中東、東南アジア、そして南半球を巡る東回りのルートをたどる。

【画像】キュナードの客船で世界各地を巡る（写真4点）

クイーン・エリザベスの日本への寄港については、ワールド・ボヤージの一部を体験できる「区間クルーズ」として、シンガポール～横浜（13泊）、香港～横浜（8泊）、横浜～シドニー（16泊）、横浜～ロサンゼルス（36泊）などが予定されている。横浜を含む区間クルーズの詳細な航路情報は、キュナード公式サイト内、2028年クイーン・エリザベス ワールド・ボヤージ特設ページをご覧いただきたい。

なお、早期予約特典も用意されており、2027年10月～2028年5月出航のクルーズを2026年10月1日(木)15:59までに予約すると、クルーズの内容に応じての特典が付与される（詳細はキュナード公式サイトにて紹介）

フルワールド・ボヤージ 113 泊 (Q803E)

2028年1月18日 乗船:サウサンプトン(英国)- 2028年5月9日 下船:サウサンプトン(英国)

https://www.cunard.com/ja-jp/find-a-cruise/Q803E/Q803E

また、キュナードでは2025年最後のプロモーションとなる「ウィンター・セール」を公式サイト限定で実施中だ。本プロモーションでは2026年および 2027年に出発するクルーズが用意されており、その中からキュナードが厳選した人気航路を最大10%オフの特別価格で購入することができる。

ぜひこの機会に世界各国への快適なラグジュアリークルーズを検討してみてはいかがだろうか。

「ウィンター・セール」特設ページ

https://www.cunard.com/ja-jp/cruise-deals/winter-sale