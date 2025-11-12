千葉ロッテマリーンズは12月7日(日)にフィールドフォース ボールパーク柏の葉(千葉県柏市)にて、オフィシャルスポンサーである株式会社北辰水産と共同で開催する「北辰おさかな食育プロジェクト」ベールボールのイベントに一條力真投手と池田来翔内野手が出演することを発表した。

本イベントは、スポーツと食育を掛け合わせたユニークな取り組みとして、子どもたちに「さかなを食べること」と「体を動かすこと」の楽しさを伝えることを目的として企画。

当日は一條投手と池田選手が来場した子どもたちと一緒に野球の練習会を行うほか、北辰水産が手がける魚のおにぎりを提供し、選手とふれあいながら魚の魅力を体験出来る。

本イベントへの参加は事前応募が必要となります。応募方法の詳細については北辰水産のホームページをご確認ください。イベント概要は次の通り。

＜「北辰おさかな食育プロジェクト」ベールボール概要＞

【開催日程】 12月7日（日）11時00分～13時00分

【会場】 フィールドフォース柏の葉

【対象・定員】 小学1～6年生（30名）※応募多数の場合は抽選制となります。

【参加費】 無料

【応募方法】 専用の応募フォームからのお申込み。北辰水産のホームページをご確認ください。

【応募期間】 11月12日（水）〜11月26日（水）

【了】