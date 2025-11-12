大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。補強ポイントの一つである外野も様々な候補が挙がっているが、ニューヨーク・ヤンキース所属のトレント・グリシャム外野手も浮上しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

グリシャムは今季143試合、打率.235、34本塁打、74打点と、少々確実性は欠きつつも優れた長打力を示した左打ちの外野手。守備では主に中堅を守り、2020年、2022年にはゴールドグラブ賞を受賞している。

同メディアは「今オフの市場にはシカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手の他にも、有力かつよりコストを抑えられる選択肢が存在している。元ドジャースで現ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手も候補の一人だが、ドジャースが注目すべきはもう一人のヤンキース外野手であるグリシャムだ。今季はキャリアハイのシーズンを送り、しかもタッカーやベリンジャーに比べて契約コストも格段に抑えられる」と指摘。

続けて、「グリシャムはキャリアの大半を中堅でプレーしてきた。したがって、仮にドジャースが彼と契約した場合、アンディ・パヘス外野手を右翼に回す形が自然だろう。確かに、守備面では中堅の守備力がやや低下する可能性はある。しかし、一方で右翼の守備は強化され、さらに打撃面でもチーム全体としてアップグレードとなる見込みだ」と記している。

