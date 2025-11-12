MLB 最新情報

MLBは11日（日本時間12日）、アメリカン・リーグとナショナル・リーグの最優秀監督賞を発表した。

ア・リーグはクリーブランド・ガーディアンズのスティーブン・ボート監督、ナ・リーグはミルウォーキー・ブリュワーズのパット・マーフィー監督が、ともに2年連続で受賞した。

ボート監督は就任2年目の今季、シーズン途中までデトロイト・タイガースに最大15.5ゲーム差を付けられたものの、終盤の大逆転で2年連続の地区優勝を達成。しかし、ポストシーズンではタイガースと対戦し、ワイルドカードで敗れた。

マーフィー監督はプロ経験がないものの、複数の大学で監督を務めた後にMLBのコーチに就任。昨季からブリュワーズの監督に就任し、93勝を記録。今季は両リーグ最多の97勝で地区3連覇を達成した。しかし、ナ・リーグ優勝決定シリーズでロサンゼルス・ドジャースに0勝4敗で敗れ、初のワールドチャンピオンにはなれなかった。

なお、ドジャースを2年連続のワールドチャンピオンに導いたデーブ・ロバーツ監督は、就任10年目にして今回初めて得票なしとなった。監督就任1年目の2016年に同賞を受賞したが、それ以降の受賞はない状態が続いている。

2026年シーズンに向けて新監督が続々と誕生する中、来季はどの監督が最優秀監督賞を受賞するのか注目が集まる。

