NPBエンタープライズは12日、11月15日に東京ドームで開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本vs 韓国」の始球式に中田翔さんが務めると発表した。。
中田さんは、2013年、2017年 WBC日本代表、2015年プレミア12日本代表。中田さんは「このような試合で始球式を務められることを大変うれしく思います。久しぶりにマウンドに立ちますが侍ジャパンが良いスタートをきれるよう気持ちを込めて投げたいと思います」とコメントした。
