「リスク取る価値あり」村上宗隆、戦力面だけじゃない！？　経済効果に期…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズに所属する25歳の村上宗隆内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。すでに複数のMLB球団から注目を集めているが、米メディア『ライトウェイ・スポーツ・ネットワーク』は、テキサス・レンジャーズこそ同選手を最も欲するチームだと報じた。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

レンジャーズにとっては、打線の中軸に左腕の強打者を据えることができ、非常に優れた攻撃力を誇るチームに変貌するかもしれない。

そして、村上を獲得することの恩恵は、戦力面だけではないようだ。

同メディアは「世界的な注目を集める日本人スターとしての話題性、グッズ販売、マーケティング効果など、球団のブランド価値を一段と高める存在でもある」と、期待感を示している。

村上に関しては、三振率の上昇と三塁守備の安定性が課題として指摘されているが、同メディアは「その弱点を補うほどの、若さ、パワー、将来性、話題性、チーム適性という全ての要素を兼ね備えており、リスクを取るだけの価値がある」との見解を示した。

【関連記事】

【了】