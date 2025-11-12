大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くと見られている。その中でも最注目のフリーエージェント（FA）の1人であるカイル・タッカー外野手を巡り、ドジャースが争奪戦に参戦するかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

シカゴ・カブスに所属していたタッカーは、ここ4年連続でオールスターに選出された強打者で、毎年20本以上の本塁打を放つなど、安定した打撃力を誇る。

今季はシーズン途中に手の骨に小さなヒビを負いながらも、136試合に出場し、本塁打22、打点73を記録。OPS.841は、カブスで25試合以上出場した打者の中で2位につけた。

ドジャースにとっては、今季低迷したマイケル・コンフォート外野手がFAとなり、左翼手の補強が急務。タッカーを獲得した場合は、テオスカー・ヘルナンデス外野手を左翼手に回し、タッカーを本来の右翼手に配置する構想が有力視されている。

注目の集まるタッカーの動向についてコロマ氏は「タッカーの今オフの契約は高額になる見込みで、市場価値は10年4億ドル（約600億円）と評価されている。勝利のために支出を厭わない姿勢を示している球団があるとすれば、それはドジャースだ」と言及した。

