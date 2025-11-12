NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。特に今季は、戦力外の早期化が目立ち、入団から歴の浅い選手も戦力外の対象となっている。ここでは、プロ2年目で戦力外通告を受けた選手を紹介する。

村田賢一

[caption id="attachment_231451" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの村田賢一（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／88kg

・生年月日：2001年8月31日

・経歴：春日部共栄高 - 明治大

・ドラフト：2023年ドラフト4位（ソフトバンク）

即戦力と期待されながらも、プロ2年目の今季は一軍登板なしに終わった村田賢一。わずか2年で戦力外通告を受けた。

明治大では3年春から先発に定着すると、4年時には大学日本代表に選出。多彩な変化球を操る実戦派投手として評価を高め、2023年ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団した。

ルーキーイヤーの昨季は、中継ぎで開幕一軍入り。しかし、デビュー戦で本塁打を献上し、1回2失点とほろ苦いマウンドに。

以降はファーム暮らしが続き、二軍でも12試合（51回1/3）を投げ、3勝5敗、防御率4.38といまひとつの結果に終わった。

今季は一軍登板がなく、二軍では27試合登板（6先発）で6勝3敗、防御率4.03。奪三振率4.50、被打率.277と一軍から声がかかるようなアピールができなかった。

プロ2年目ながら、ドラフト会議後の10月27日に戦力外通告を受け、育成再契約が打診されている。

星野ひので

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／86kg

・生年月日：2005年4月18日

・経歴：前橋工

・ドラフト：2023年ドラフト5位（日本ハム）

高卒2年目にして早くも戦力外通告を受けたのが、星野ひのでだ。球団は育成契約を結ぶ意向を示しているが、厳しい宣告となった。

前橋工では1年夏から中軸打者を担い、高校通算16本塁打をマークした星野。強打の外野手として注目を集め、2023年ドラフト5位で北海道日本ハムファイターズに入団した。

ルーキーイヤーの昨季は、故障の影響もあって、32試合の二軍出場にとどまり、打率.122、1本塁打、2打点と苦しんだ。

今季はファームで52試合に出場したが、打率.138、1本塁打、7打点、3盗塁と伸び悩み。151打席中67三振を喫するなど、プロのレベルの高さに適応できなかった。

日本ハムは今秋のドラフト会議で、同じ右打ちの外野手であり、即戦力の活躍が期待されるエドポロ・ケイン（大阪学院大）を2位指名。

ライバルの加入もあってドラフト会議後に戦力外通告を言い渡され、育成再契約を打診された。

津田啓史

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／88kg

・生年月日：2002年11月23日

・経歴：横浜高 - 三菱重工East

・ドラフト：2023年ドラフト2位（中日）

2023年ドラフトの“13番目指名”と高い評価を受けて、プロ入りした津田啓史。しかし、2年間で思うような結果を残せず、早くも戦力外通告を受けた。

横浜高、三菱重工Eastを経て、2023年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団した津田。ルーキーイヤーの昨季は春季キャンプで右肩を負傷し、開幕二軍スタートに。

同年は一軍出場を果たせず、二軍でも80試合出場、打率.234、13打点、8盗塁の数字に終わった。

プロ2年目の今季は、6月に一軍デビュー。だが、5試合の出場にとどまり、3打席3三振と厳しい結果となった。

二軍では89試合に出場したが、打率.229、1本塁打、23打点、5盗塁といまひとつの内容に。

内野の全ポジションをこなせるが、村松開人や辻本倫太郎など、近い世代のライバルが多く、10月27日に戦力外通告を言い渡された。

育成再契約が打診されており、来季は背番号3桁からの再出発となりそうだ。

加藤竜馬