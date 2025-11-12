「契約をサプライズ変更」千賀滉大、他球団は千載一遇のチャンス！？　今…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツの傘下に降格した32歳の千賀滉大投手は、他球団にとっては低価格で獲得できる“掘り出し物”かもしれない。契約条項が大幅に変更されたこともあって、より他チームからの関心を集めていると、米経済誌『フォーブス』が報じている。

千賀は好不調の波が激しく、怪我がちな選手ではあるが、調子が良い時はエース級の活躍を見せることがある。

2023年には、ルーキーシーズンながら印象的なプレーを披露し、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入った。

今季はシーズン前半にリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を残している。

そして、今オフには契約条項が見直され、完全なトレード拒否権から特定の10球団だけトレードを阻止できる限定的な条件に変更された。

それは千賀が環境を変えることを検討していると示唆するものだ。

同紙はタイトルに「メッツの千賀、トレード打診を受ける中で契約内容をサプライズ変更」とつけ、

「なぜ千賀が他の20球団以上へのトレードを容認する形に変更したのかは明らかではないが、これによりメッツ側の交渉は進めやすくなる可能性がある。

チームは今オフも先発投手の補強を目指しているが、すでに十分な戦力が整っていると判断すれば、千賀放出に踏み切ることもあり得る」とし、

もし別の球団が千賀を先発ローテーションの有力な一員として評価しているなら、メッツにとっても彼にとっても、別々の道を歩む方が良いのかもしれない」との見解を示した。

