大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）で激戦を繰り広げた。同シリーズでは勝利したその相手と、今オフの移籍市場で再びぶつかる可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によると、ドジャースはブルージェイズおよびサンフランシスコ・ジャイアンツとの間で、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手を巡る熾烈な争奪戦に挑むことになるという。ドジャースにとってタッカーは、左翼の再構築と中軸打線の強化という両面で理想的な補強候補。一方で、ブルージェイズとジャイアンツも即戦力の主軸打者を求めており、タッカーの市場価値は今オフ屈指の高さに達している」と言及。

続けて、「スポットラックの試算によると、タッカーの市場価値は10年総額4億ドルの規模に達すると見込まれている。したがって、タッカー争奪戦は資金力と優勝志向の両方を兼ね備えた球団のみが参加できる超高額レースになるだろう」と記している。

タッカーは今オフのフリーエージェント（FA）選手の中でも特に目玉とされている選手だが、争奪戦を制するのは一体どのチームになるのだろうか。

