セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央が、スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第12節のチーム・オブ・ザ・ウィーク（TOTW）に選出された。

セルティックは9日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第12節でキルマーノックと対戦。旗手と日本代表FW前田大然が先発出場した一戦は、10分に旗手のパスからジョニー・ケニーが先制点を決めると、51分にはキーラン・ティアニーが追加点をマーク。さらに、85分には前田にも得点が生まれたほか、90＋3分にはPKからアルネ・エンゲルスがダメ押しゴールを挙げ、4－0で快勝した。

この試合の先制点が今季初アシストとなった旗手は前田とともにこの試合にフル出場し、勝利に大きく貢献を果たしていた。そんななか、スコティッシュ・プロフェッショナル・フットボールリーグ（SPFL）が11日に今節のTOTWを発表し、セルティックからは旗手だけが選出となった。

選出理由については「セルティックがキルマーノックに4－0で快勝し、1試合多く残している中で、首位ハーツとの勝ち点差を7に縮めた試合で、旗手は最高に戻ったようなパフォーマンスを見せた」と綴られている。

【ハイライト動画】旗手怜央が先制点をアシスト！