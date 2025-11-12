愛知県の中央部に位置する碧南市(へきなんし)は、温暖な気候と風土に恵まれたまち。商業、農業、漁業のほか、「白醤油発祥の地」としても知られ、「三河みりん発祥の蔵」が現存するなど古くから醸造業も盛んです。

今回は、子どもと一緒に一日中遊べるスポット「明石公園」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

小さい子どもも楽しめる乗り物がたくさん! 「明石公園」について

明石公園

・愛知県碧南市明石町6-11

・アクセス：【車】国道247号 明石IC

【公共交通機関】名鉄三河線「北新川駅」から徒歩15分

「北新川駅」から市内巡回バス(くるくるバス：無料)あり

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

碧南市の「三大花まつり」の一つ「明石公園桜まつり」の開催会場でもある「明石公園」。桜が咲く公園として、夜には、ライトアップされた桜を楽しむことができます。

小さい子どもから楽しむことができる遊園地としても人気! 乗り物等が8種類あり、すべて100円、3歳以下は無料で乗ることができるものが多いです。また、入園料と駐車場が無料なので、お財布に優しいのもうれしいポイントです。

数種類の遊具で自由に遊べるフィールドアスレチックや、身体を動かして楽しんだり、ゆったりとした時間を過ごしたりできる芝生広場などもあり、充実した時間を過ごせること間違いなし!

1時間おきにいろいろな曲が流れる「カリヨンの塔」や「からくり時計」のほか、クレープ屋さんや駄菓子屋さんもあり、家族みんなで一日中遊び尽くせるスポットです。

自治体からのメッセージ

乗り物は全て100円で乗ることができます。子連れファミリーをはじめ誰もが気楽に楽しむことができる遊園地です。

碧南市のふるさと納税返礼品について

厳選された原料を使用し、小さい子どもがいる家庭でも安心して使える調味料である白だし、令和7年度の新米を紹介します。どちらも碧南市の中で人気を誇る返礼品とのこと。

七福醸造の有機白だし3本セット

・提供事業者：七福醸造株式会社

・内容量：有機白だし360ml×3本(レシピ冊子付き)

・寄附金額：1万1,000円

有機小麦・有機大豆を原料に仕込んだ日本で唯一の有機JAS認定白醤油に、九州産の鰹節「本枯れ節」・北海道産の「昆布」・国産の椎茸「どんこ」を入れて作られた「有機白だし」です。いつもの醤油・だしの代わりに入れるだけで定番料理もさらにおいしく仕上がります。煮物やお吸い物など、さまざまな料理に使えます。

＜数量限定＞【幻の潮かぶり米】令和7年産新米 あいちのかおり&コシヒカリ2品種

・提供事業者：有限会社山中ライス

・内容量：10kg(5kg×2袋)(あいちのかおり 5kg、コシヒカリ 5kg)

・寄附金額：2万5,000円

水が豊富な碧南市の最南端にある畑で、ミネラルたっぷりの潮風を浴びて育ったお米です。塩分を含んだ潮風が適度な負荷をかけることでお米自身が自己防衛し、甘みがグッと増すのだそう。クセのない味わいで食べ応えのある「あいちのかおり」、おいしさの条件を兼ね備えた「コシヒカリ」の2種。

今回は愛知県碧南市の観光スポット「明石公園」と、人気の返礼品を紹介しました。乗り物はすべて100円! 多彩な遊具やフィールドアスレチックで、小さな子どもから大人まで思いっきり遊べるスポットです。春の「桜まつり」のほか、バラエティに富んだイベントも多く開催されています。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者