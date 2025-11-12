元暴走族総長の父、総長時代の衝撃エピソード「ケンカすると…」　スタジオ騒然

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

父は地元で名を馳せた元暴走族の総長

番組では、TikTokの再生回数が合計200万回以上を突破した、現役女子高生キックボクサー・岡本琴弥さんとその家族に密着した。

琴弥さんは、7歳年上のプロボクサーの兄に憧れキックボクシングを始め、プロを目指すようになったそう。そんな琴弥さんを支える父の憲佑さんは、地元で名を馳せた元暴走族の総長。「ケンカするとやり返しに来る。危ないからお腹に包丁を入れてバイクに乗っていた」と総長時代の衝撃のエピソードも明かされ、スタジオはさらなるどよめきに包まれた。

「かっけー!」「沁みた」

休日は憲佑さんが琴弥さんのトレーニングに付き合い、母・香菜さんは、アスリートに最適な食事作りを徹底。朝4時から体重管理・栄誉バランスを考慮したお弁当を作るなど、娘の夢をサポートしていると話す。

そして、家族が一丸となって応援するなか、琴弥さんは、1カ月後に控えているというプロへの切符をかけた大会に向け、「自分がベルトを取ることによって感謝を伝えたい」「夢に近づくのに一番早いのは努力すること」「逃げださない」とコメント。その熱い思いに、スタジオでは「かっけー!」「沁みた」という声が上がった。

そして運命の試合当日。試合を見届けた父・憲佑さんは「真面目にやってやり尽くせば良い。それまではサポートする」と琴弥へ言葉をかけ、スタジオでは、「感動した、泣ける」「あの年で家族を背負っていてヒーロー!」などの感涙のコメントが飛び交った。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

