元暴走族総長の父、総長時代の衝撃エピソード「ケンカすると…」　スタジオ騒然

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。

父は地元で名を馳せた元暴走族の総長

番組では、TikTokの再生回数が合計200万回以上を突破した、現役女子高生キックボクサー・岡本琴弥さんとその家族に密着した。

琴弥さんは、7歳年上のプロボクサーの兄に憧れキックボクシングを始め、プロを目指すようになったそう。そんな琴弥さんを支える父の憲佑さんは、地元で名を馳せた元暴走族の総長。「ケンカするとやり返しに来る。危ないからお腹に包丁を入れてバイクに乗っていた」と総長時代の衝撃のエピソードも明かされ、スタジオはさらなるどよめきに包まれた。

「かっけー!」「沁みた」

休日は憲佑さんが琴弥さんのトレーニングに付き合い、母・香菜さんは、アスリートに最適な食事作りを徹底。朝4時から体重管理・栄誉バランスを考慮したお弁当を作るなど、娘の夢をサポートしていると話す。

そして、家族が一丸となって応援するなか、琴弥さんは、1カ月後に控えているというプロへの切符をかけた大会に向け、「自分がベルトを取ることによって感謝を伝えたい」「夢に近づくのに一番早いのは努力すること」「逃げださない」とコメント。その熱い思いに、スタジオでは「かっけー!」「沁みた」という声が上がった。

そして運命の試合当日。試合を見届けた父・憲佑さんは「真面目にやってやり尽くせば良い。それまではサポートする」と琴弥へ言葉をかけ、スタジオでは、「感動した、泣ける」「あの年で家族を背負っていてヒーロー!」などの感涙のコメントが飛び交った。

