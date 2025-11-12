2025年11月の新作5品まとめ(11月11日発売予定)

本記事ではミニストップで11月11日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、さつまいもやチーズの濃厚な味わいが楽しめるパンやスイーツに加え、あたたかい麺類やおにぎりまで、ほっとする味わいで気分を満たす新商品が登場しています。

ミニストップ2025年11月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「味噌バターコーンラーメン」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

赤味噌と白味噌、にんにく、生姜、香辛料をブレンドした濃厚な味噌スープを使用した「味噌バターコーンラーメン」(537.84円)は、野菜炒めと青ネギ、コーン、バターがトッピングされています。

「ベーコンチーズ焼おにぎり」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ベーコンチーズ焼おにぎり」(192.24円)は、パルメザンチーズソースとカルボナーラソース、コンソメで味をととのえ、ベーコンと黒胡椒をトッピングしている焼おにぎりです。

「さつまいもクロワッサン(シルクスイート)」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「さつまいもクロワッサン(シルクスイート)」(170.64円)は、鹿児島県産のシルクスイートを使用したさつまいもペースト入りクリームをデニッシュ生地で包み、黒ゴマをトッピングして焼き上げています。

「あんバター風味パイ」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「あんバター風味パイ」(149.04円)は、バター風味のクリームとこしあん、つぶあんをパイ生地で包んでいます。

「Wモンブランプリン」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

自家製プリンと2種類のマロンクリームを使用した「Wモンブランプリン」(321.84円)は、カラメルが中層に入っていることで、よりカラメルを感じられる仕立てになっています。

まとめ

11月11日発売の新商品は、寒いときに食べたくなる「味噌バターコーンラーメン」や、チーズの濃厚な味わいが楽しめる「焼きおにぎり」、こっくりとした甘さが秋の気分にぴったりの「さつまいもクロワッサン」「あんバター風味パイ」「Wモンブランプリン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用