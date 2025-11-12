今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズに所属する27歳の今井達也投手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。同選手の獲得を目指すシカゴ・カブスにとっては、新たな新エースとなり得る存在かもしれない。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

カブスは今季、5年ぶりのプレーオフ進出を成し遂げたが、不安定な投手陣は1年を通して課題だった。

マシュー・ボイド投手は防御率、勝利数、奪三振数においてチームトップの成績を収めていたものの、34歳という年齢は懸念材料と言えるかもしれない。

さらに、今永昇太投手がフリーエージェント（FA）になったことで、抜けた穴を埋めるための先発ローテーション強化は必須となるだろう。

そこで同紙は「カブスにとっての完璧な動きは、今オフにトップFAのエースと契約することかもしれない」とし、今井との契約を勧めている。

今井については「まさに“本物のエース候補”と言っていい存在だ。

今季は自己最高とも言えるシーズンを送り、24試合で防御率1.92、WHIP（被出塁率）0.892という圧倒的な数字を記録。

163回2/3を投げて178奪三振をマークし、与四球はわずか45個だった」と評価している。

ただ、問題は激しい争奪戦を勝ち抜くためには、巨額の投資が必要になることだ。

同紙は「カブスが他球団を上回るためには、かなりの大型契約を提示する必要があるだろう。

最低でも5年以上、総額で9桁規模の契約になると予想されている。

こうした大型補強は、ここ数年のカブスの補強方針とは異なる。

しかし、チームの未来を変えるためには、思い切った勝負に出る時期が来ているのかもしれない」との見解を示している。

