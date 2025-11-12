女優の上白石萌歌と俳優の生田斗真が、26年1月スタートの日本テレビ系ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』(毎週土曜21:00～)にW主演することが12日、発表された。

上白石が演じるのは、ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社式当日にその雑誌が休刊になることを知らされ絶望の淵へ落とされる柴田一葉。夢を失ったまま生活情報誌の編集部で働きながら、やりがいも目標も見いだせずモヤモヤとした日々を送っていた。

そんな中、一葉は憧れのモデル・灰沢アリアが書く恋愛相談コラムの立ち上げを任されることに。ところがアリアは超女王様気質で、コラムを書く気ゼロ。代わりに“一葉がゴーストライターとして書け”と命じられてしまう。頭を抱えた一葉は、恋愛を研究しているという准教授・椎堂司(生田)を訪ねるが、彼の専門は“人間の恋愛”ではなく“動物の求愛行動”。しかも超クールでイケメンなのに、人間には全く興味がないという変わり者だった。

最初は戸惑う一葉だったが、椎堂の語る“動物たちの恋のかたち”の中に、人間の恋愛や人生に通じるヒントが隠されていることに気づいていく。

上白石萌歌

初めて地上波の連続ドラマで、主人公の一人として参加させていただきます。プレッシャーや「自分に務まるだろうか」という不安もありますが、視聴者のみなさんの1週間の楽しみのひとつとなるような作品を届けたいという気持ちでいっぱいです。

私が演じる一葉は、思い描いていた未来や夢が叶わず、理想と現実の狭間で揺れながら生きている女性です。そんな一葉が、生田斗真さん演じる椎堂先生と出会い、動物の生態や求愛行動から生き方を学んでいきます。

恋愛だけでなく、仕事や生き方など、人が抱えるさまざまな悩みに寄り添い、動物たちの生き方から“人生のヒント”を見つけていく――そんな新しい切り口の作品だと思います。

生田さんは初めてお会いした時から笑顔がとても素敵で、温かく前向きな空気を纏っている方。周囲を明るくしてくださるお人柄なので、生田さんとなら、現場でも良い空気作りができると感じています。

私自身も悩みを抱えながら生きている一人として、このドラマが誰かの心を少しでも軽くしたり、共感や癒しを感じてもらえるような作品になれば嬉しいです。週の終わりにふと見てホッとしたり、笑ったり、ポロッと涙したり――そんな時間をお届けできるよう、ひとつひとつの撮影を大切に頑張ります。新しい年の始まりに、ぜひご覧ください。

生田斗真

久しぶりのラブコメ出演ということで、「上白石萌歌さんとラブコメをやりませんか」とオファーをいただいたときは、年齢の差もありますし、まずは美容に気を使わなきゃと思いました（笑）

僕が演じる椎堂司は、“動物の求愛行動”を専門とする大学の准教授です。動物以外にはほとんど興味がない、変わり者ですが、一葉をはじめとする人々との出会いを通して、どのように変化していくのかが見どころになると思います。

今回はセリフがすごく多くて、「これは大変なことになったな」と感じています（笑）

専門用語も多いので、台本を読みながら日々勉強中です。

上白石さんとは撮影前の段階から息がバッチリとハマる感覚があり、同じ方向を向いて作品づくりができていると感じています。

可愛い動物たちもたくさん登場し、動物の世界を通して学びも得られる、家族みんなで楽しめるラブコメディになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。

原作・瀬那和章氏

恋愛×仕事×動物の求愛行動 という盛り沢山の原作。

ドラマ化の話をいただいたときは、うれしい反面、この盛り沢山の要素がうまく映像になるのか不安でした。けれど、情報が更新されるうちにそんな不安は吹き飛んでいきました。脚本家は根本ノンジさん、一葉役は上白石萌歌さん、椎堂先生役は生田斗真さん、私の大好きなドラマを書かれたり出演されていた方々ばかり。他の出演者の皆さまも、私の好み知ってます？ といいたくなるほど素敵です。たくさんの方が関わって再構築されたドラマ『パン恋』は、原作の要素はそのままに遥かにパワーアップした物語です。

面白い作品になることは確実なので、いち視聴者としてテレビの前で観るのを楽しみにしています！

脚本・根本ノンジ氏

原作『パンダより恋が苦手な私たち』の素敵な世界をお預かりして、映像作品としてどう豊かに描けるか。それが我々映像化チームの使命です。令和のこの時代、様々な意識が多様化する中で恋愛を描くことは本当に難しくなっています。だからこそ動物たちの求愛行動に多くの学びがあると思いました。このドラマを観た方が、もっと本能的に、もっとワイルドに、もっとあるがままに恋愛と向き合おうと思っていただけるきっかけになれば、とても幸せです。一人でも多くの方に観ていただけることを願って、心を込めて脚本を書かせていただきます。

プロデューサー・藤森真実氏

仕事、恋愛、人間関係…思い描いていた通りに生きている人は少ないと思います。なんでうまくいかないのかなぁ、どうすれば幸せになれるのかなぁと日々考えてもなかなか答えは出てこない。そんな皆さんにぜひこのドラマを見てもらいたいです！かつてない“動物の求愛行動”から幸せに生きるヒントを得ることができる、楽しく見られて為になるラブコメになっています。上白石萌歌さんと生田斗真さんのお二人が、チグハグだけど面白くてかわいくて、とにかく最高！なのでたくさんの方々に見て頂いてパワーを与えられればと思っております。ぜひご期待ください！

【編集部MEMO】

上白石萌歌はこれまで、『世にも奇妙な物語』(フジテレビ)、『ソロモンの偽証』(WOWOW)などのドラマで主演を務めた経験はあるが、地上波連続ドラマの主演は今回が初めてとなる。

(C)瀬那和章／講談社