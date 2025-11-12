お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が6日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。勝俣州和の“こだわり”について語った。

「最後のシメにそぼろご飯みたいなのが出てきて…」

最近、勝俣とプライベートで食事をしたという岡村。「勝俣さんって、ちょっと食べ方が違うって知ってる?」と切り出し、「ご飯やったらご飯しか食べへん。おかずやったらおかず。一緒に食べられへんねん」と説明。その日も、「しゃべりながらチラチラ見てた」といい、「最後のシメにそぼろご飯みたいなのが出てきて。来たなと思って」とニヤリ。案の定、勝俣は、すべての具材を別々に食べ、最後に白ご飯を食べていたそうで、「すごいなと思って。徹底した食べ方しはる」と感心すると、矢部浩之も、「めちゃめちゃ変わってんな(笑)」と驚いた。

岡村によると、勝俣は、「ピザはサラミ食べて、トマト食べて、チーズ食べて、最後に生地を食べる。全部分解する」「太巻きなんて、どうしたらいいかわからない。地獄」「ハンバーガーはなんで挟む必要があるの? パンはパンで食べればいいじゃない」と話していたというが、「そのことにあんま共感できへんから、“そうですね”って言ったけど……」と理解できなかった様子。「こだわりの食べ方やから、“別に一緒に食べたらいいのに”とも言えへんし。そういう食べ方でずっときはったから、それはしょうがないんやろうな」と思案していた。

この日の放送では、オムライスやチャーハン、シューマイ、ケーキなどを「どうやって食べるのか?」と、勝俣の話でもちきり。矢部は、「すっごい聞きたいわ。何があったんですか? って」「面白いな～」と興味津々だったが、リスナーから、「寿司だけはネタと酢飯を一緒に食べる」という情報が寄せられると、「これはショックやな。徹底してほしかった」と吐露。「例外が出てきたら、他の食べ物でも、一緒に食べるものはあるかも……」と考え込みながら、「ヤバい。勝俣さんに支配されてる(笑)。考えてしまう」と気になって仕方がない様子だった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。