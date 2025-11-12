元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で8日に公開された動画に出演。今井達也のメジャー挑戦における懸念を語った。

「メジャーってそういうの許さないんですよ」

登板時に豊田清コーチがマウンドへ向かおうとした際、今井がグラブを突き出すような仕草で追い返したとされるシーン(※9月18日のオリックス戦)を話題に上げた大久保氏。

この行動について、「豊田も短気なんですよ。あいつが我慢して、時代なんだなと思って。あれ逆パワハラにならないのか、ぐらい。コーチがあんなことしたら球団に咎められる」などと前置きしたうえで、「でも、メジャーってそういうの許さないんですよ。だからもう、手を引いた球団も絶対あります。(獲得に)いこうとしてたけど、あんな態度で引いたとこも絶対あるんですよ」「もったいないなって」と、今井の行動が移籍に影響を与えたのではないかと予想した。

続けて、「なぜってチームの和を大事にするんです。日本より大事にするんですよ」と、米球界ではチーム内の礼節や和を乱す行為が、日本より重く受け止められると指摘。また、編成担当の視点としても「性格はどうだっていうのから入りますよね」「人間がダメって言われたら、(獲得に)いかないんですよ」と述べ、素行面が評価に直結すると強調した。

なお、愛甲猛氏は「プロはね、最終的には自分が結果残さなきゃいけない自己責任だからさ、ダメとは思わないけど……」と寄り添いながらも、「ただ、なんだかんだ言っても団体競技だからね」と大久保氏の意見に同意していた。