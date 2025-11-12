アニウェアが展開する「SuperGroupies」は11月5日から、ドラマ『SPEC ～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』とのコラボレーションアイテムの予約受付を開始した。期間は12月1日の12時まで。

2010年の初放送から、15周年を迎えたことを記念したグッズを3品販売する。

「瀬文焚流 モデル ミニバッグ」(4,950円)は、登場人物の一人・瀬文焚流がいつも持ち歩く紙袋をイメージしたミニバッグ。紙袋のような風合いの生地を使用した巾着型で、内装はオープニング映像をモチーフにした。

「未詳事件特別対策係 モデル ジャージ」(7,700円)は、「警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係」通称「ミショウ」をイメージしたジャージ。右胸にはシリーズのエピソードを表すデザインを配置し、左胸には「未詳」の黒い刺繍を入れた。

未詳事件特別対策係 モデル ジャージ

「SPEC ～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～ モデル Tシャツ」(4,400円)は、ドラマの世界観を描き起こしたデザインのTシャツ。

SPEC ～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～ モデル Tシャツ

配送は、ミニバッグは2026年2月下旬ごろ、ジャージ・Tシャツは2026年1月下旬ごろを予定している。

