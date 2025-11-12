村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は11月15日～24日、「いちごの7周年祭」を開催する。

7種スイーツプレートセット

期間中は、7周年の"7"の数字にちなんだ商品を、"7"種限定で販売する。

「7種スイーツプレートセット」(2,200円)は、いちごのババロワ、いちごのショートケーキ、いちご大福、いちごタルト、ガトーショコラ、いちごのミルフィーユ、いちごのバウムクーヘンの7種のミニスイーツと、ボンボンスムージーがついたスイーツプレート。

「7段ミックスソフト」(790円)、「1.7倍!!!ボンボンスムージー」(900円)、「ごろっと7粒いちごのボンボンベリーソフトパフェ」(777円)は、各日10個限定で販売する。

ごろっと7粒いちごのボンボンベリーソフトパフェ

「7粒いちごあめ串」(800円)、「1.7倍!!!いちごのショート大福」(880円)は、定番の「いちごあめ」と「いちごのショートケーキ大福」の7周年特別バージョン。

「7周年記念お楽しみ袋」(7,777円)は、各日7個限定で販売する。

7周年記念お楽しみ袋

毎月第3土曜日に時間限定で販売している「焼きたてバウムクーヘン」には、初登場のフレーバー「焼きたていちごチョコバウム」(500円)が登場する。今月は初登場を記念して、周年祭期間中の11月15日と11月23日の2回販売する。

焼きたていちごチョコバウム

11月16日・21日には、定番メニュー「ボンボンパフェ」を自分好みにアレンジできる「パフェづくり体験会」を開催する。参加費は2,000円。