MILK DO dore ikuは11月14日～12月14日、アップライズとフランチャイズ契約を結び、「北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(ミルクドドレイク)」を、「イオンモール木更津」2階フードコートに期間限定でオープンする。

自家製カスタード

食のコンサル集団「hanninmae」がプロデュースする「ミルクドドレイク」は、現在全国31店舗を展開する北海道発のドーナッツ専門店。メニューは12種類あり、伊丹店限定の「ブルーベリーヨーグルト」や住吉店限定の「マーマレード」(各380円)も特別に販売する。

ミルクドドレイクは、2023年2月に札幌で1号店がオープンして以来、連日行列が続く人気店。北海道美深町をはじめとする道内各地の牧場から仕入れた生乳を使用し、生産から加工、販売までを一貫して行っている。

「生仕立てドーナッツ(生ドーナッツ)」とは、口に入れるとシュワっと消えるような、手で持つと崩れそうなほど柔らかい食感が特徴。クリームは、北海道根釧地区の濃厚な生クリームをベースにしたものを使用しており、高温で揚げることで外はカリッと、中はとろけるような口溶けに仕上げている。自家製カスタード、チョコ、ミックスシュガーなど、季節商品を含む約12種類の味が楽しめる。価格は290円～460円。