HANA HOSPITALITYは、モダン香港料理レストラン＆バー『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』を、東京・麻布十番にグランドオープンした。

テラス席からの東京タワーの景色

MOON FORESTは、東京の夜景を背景に、香港料理の新たな魅力を五感で体感できる特別なダイニング。料理・空間・音楽・器・照明に至るまで細部にこだわり抜いている。伝統的な香港広東料理の技法をベースに、料理長が日本各地の旬の食材を取り入れ、モダンな感性で再構築した革新的なコース料理を提供する。

新築ビル最上階に位置しているため、店内やテラス席からは、東京タワーの夜景を一望できる。記念日や特別な会食に適した個室も用意。月を象ったライトが印象的なバーカウンターでは、まるで月明かりに包まれているかのような幻想的な雰囲気の中でドリンクを楽しめる。ルーフトップでは、貸切パーティーなども行える。

ランチでは、自家製点心や麺飯類を気軽に楽しめ、夜のフルコースをベースにした予約不要のコースも2種類用意する。ディナーは、香港伝統技法に四季折々の国産高級食材を掛け合わせた革新的なコース料理を提供する。コースによっては、フカヒレやオマール海老などの豪華食材も使用。全13品の「牡丹コース」は予約なしで当日注文することができる。

コースメニューのイメージ写真

フランス・イタリアを中心とした厳選ワインやシャンパーニュも用意する。彩り豊かなオリジナルカクテルも豊富に取りそろえる。