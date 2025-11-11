イベントなどでいつも陽気に盛り上げ、多くの人を笑顔にしている草なぎ剛。先日、11月15日に開幕する主演舞台『シッダールタ』についてインタビューした際も、「絶好調!」と言いながら登場し、その場の空気を一気に明るくしてくれた。「朝起きた瞬間に『快調! 好調! 絶好調!』って言ってる(笑)」とプライベートでも前向きな言葉を連発し、言葉の力を日々感じているという。仕事も「遊び」と捉え、何でも楽しんでいる草なぎ。年齢や経験を重ねてたどり着いた今の人生観や仕事観、そして今後について語ってもらった。

草なぎ剛 撮影:蔦野裕

ノーベル文学賞受賞作家ヘルマン・ヘッセの最高傑作を舞台化した『シッダールタ』は、古代インドを舞台に主人公が悟りに至るまでの姿を描く物語。草なぎが、実在する宗教家で仏陀(釈迦と言われる仏教の始祖ブッダ)と同じ名を持つ青年シッダールタと、現代を生きるひとりの男の二役を演じる。草なぎと演出の白井晃氏がタッグを組むのは、2018年の『バリーターク』、2020年・2021年の『アルトゥロ・ウイの興隆』に続いて3作目となる。

稽古が始まる直前に行ったインタビューで、草なぎは「早く稽古に行きたい。ワクワクしています」と声を弾ませる。

「台本を読んだだけでは正直わからない。稽古場に入ると白井さんの100本ノックみたいな稽古が待っていて、何度も何度もやって台本に書かれていることが自分の中に刷り込まれていくので、今は何も考えてなくて、遠足に行く子供みたいに、早く遠足に行きたいなって感じです」

そして、白井氏への絶大な信頼を口にする。

「新しい地図を始めて、初めて舞台のお仕事をいただいたのが白井さんの演出作品だったので、信頼しかないです。僕が知らない世界を見せてくれる方で、『バリーターク』のときも白井さんは僕の目線でわかりやすく噛み砕いて演出してくださるので、どんどん芯を食っていくような感覚があって、そういうところがすごく楽しくて。一緒に演劇を通して遊んでいるような感じで、その中で新しいものを引き出してもらっています」

何でも遊びと捉えて楽しんでいる草なぎだが、その“遊び”の精神は、主演舞台『蒲田行進曲』(1999・2000)の演出を手掛けたつかこうへい氏から学んだものだという。

「『蒲田行進曲』でつかさんに引き出していただいて自分の中でお芝居が開花し、感情を爆発させるというか、役の中で自由に生きることを教えてくれて。僕はよく『遊び』と言いますが、つかさんがよく言っていたことで、『どれだけ役の中で遊べるか』『ステージに立ったら思う存分遊んでこい』とおっしゃっていたので、その気持ちをずっと持ち続けて忘れないようにしています」

“遊び”の精神を常に大切にしていることで、何でも楽しもうという気持ちがより強くなっているそうで、「年々、人にどう思われているか気にしなくなってきた」という変化も明かした。

「若い頃は自分がどう見られているのか今より気にしていたけど、人がどう思っているのか気にしていてもつまらない。人の気持ちはコントロールできないので、自分が好きなようにした方がいいと学び、より自由に生きている気がします。もちろん人に迷惑をかけてはいけない、傷つけてはいけないというルールはありますが」