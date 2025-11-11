大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーのタナー・スコット投手が安定せずに苦しめられた。これもあり、今オフの移籍市場では、コストを惜しまずに新クローザーを確保するだろうという見方が強まっているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

スコットは昨オフ4年7200万ドルの契約でドジャースに加入したが、今季は61登板、1勝4敗8ホールド23セーブ、防御率4.74と苦戦。9月に防御率8.68とさらに調子を落としたこともあり、10月のポストシーズンは登板ゼロに終わった。

同メディアは「4年7200万ドルの契約を交わしたスコットが頼りないのならば、ドジャースは黙って見過ごすことはないだろう。USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者は、チームが積極的なアプローチを取り、新しいクローザーに資金を投じると予測した」と言及。

続けて、「クレイトン・カーショー投手、マイケル・コンフォート外野手、クリス・テーラー外野手、カービー・イェーツ投手らが退団したことで、8700万ドルの資金を捻出できた。彼らは依然として誰よりも積極的であり、少なくとも高額のクローザーを獲得するだろう」というナイチンゲール記者の見解を紹介しつつ、「巨額の資金を投じたいなら、ニューヨーク・メッツとの契約を破棄したエドウィン・ディアス投手が合理的だ。シーズン終了を余儀なくされた2023年の怪我から月日が経ち、今季は以前の姿を取り戻した」と記している。

【関連記事】

【了】