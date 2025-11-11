大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は、シーズンを通して不振から抜け出すことができなかった。フリーエージェント（FA）となっているコンフォートとドジャースが再契約する見込みは低く、古巣への復帰となるかもしれない。米メディア『TWSN』のマット・レビン記者が言及した。

コンフォートは今季、打率.199、本塁打12、打点36と低調な成績に終わり、ポストシーズンではロースターから外れた。

しかし、シーズン中には数試合だけかつての姿を彷彿とさせる場面もあったため、再起の見込みがないわけではない。

そこで、適した移籍先として古巣のニューヨーク・メッツが挙げられた。メッツにはスター選手が揃っているが、控えの層が物足りず、そこを補うにはコンフォートのようなベテランの獲得が現実的だ。

去就が心配されるコンフォートについてレビン氏は「メッツはロースターの層の厚さを解決する策を講じる必要があり、彼が不振のシーズンを終えたとはいえ、十分な選択肢となり得る。このベテランはメンター的な役割も果たせるため、来季に向けて取る価値のあるリスクと言えるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】