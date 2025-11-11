今年のトライアウトは「エイブル トライアウト 2025」として、2025年11月12日に開催される。トライアウトの合格率は非常に低い状況だが、NPBでのプレーを目指すべく、実力者が参加することも珍しくなかった。そこで今回は、トライアウトで再起を懸けた阪神タイガースの選手を紹介したい。

髙山俊

[caption id="attachment_238724" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガース時代の髙山俊（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／87kg

・生年月日：1993年4月18日

・経歴：日大三高 - 明治大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（阪神）

華々しいキャリアのスタートを飾った髙山俊。しかし、プロ2年目以降は不振に悩まされる期間が続いた1人だ。

明治大でヒットを量産し、2015年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。2016年の開幕戦に1番でスタメン出場を果たすと、プロ初打席で初ヒットを放った。同年は134試合に出場して打率.275をマークし、同年の新人王に輝いた。

将来のスターと期待された中、プロ2年目に成績を落とすと、2018年は大不振。同年の打率は.172と落ち込み、スタメン出場が減少した。

2019年こそ意地を見せたが、その後は不振から脱却できず、2023年に戦力外通告。12球団合同トライアウトではヒットを2本マークした。

トライアウトを受験後、2024年から新規参入となったオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブに入団。NPB復帰を目指し、来季で在籍3年目を迎えることになる。

