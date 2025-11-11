TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00～)の第7話(11月18日放送)に、菊池亜希子と星田英利が出演することが11日、明らかになった。





第7話に菊池亜希子と星田英利が出演

女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。

第7話では、勝男と鮎美がそれぞれの家族に別れたことを言い出せないまま、気まずすぎる両家顔合わせに挑む。両家の顔合わせのシーンで鮎美の家族が本格的に登場。回想シーンで度々登場していた母・山岸貴恵(やまぎし・たかえ)役のしゅはまはるみに加えて、姉・山岸さより(やまぎし・さより)役で菊池亜希子、父・山岸正司(やまぎし・まさし)役で星田英利が出演する。

菊池は、山岸家の家族仲を悪化させる原因になるほどの問題児である鮎美の姉を演じる。姉・さよりが両家顔合わせをどうかき乱すのか。また、「ほっしゃん。」から2014年に本名の星田英利に戻し、俳優として幅広い分野で活躍している星田は、本作でマイペースな鮎美の父親を演じる。気まずすぎる山岸家と海老原家の顔合わせの行方は?

(C)TBSスパークル/TBS