MAZZEL「to me」は自身のパワーソング NAOYA「“自分もありのままでいていいんや”みたいな気持ちに自然となれる曲」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL」のNAOYAさんとRANさんをゲストにお迎えしてお届けしました。MAZZELは、SKY-HI率いるBMSGが開催したオーディションドキュメンタリー番組「MISSIONx2（ミッション・ミッション）」を経て、2023年に結成＆デビューした8人組のボーイズグループです。「BMSGのアーティストは、これまでBE:FIRSTやHANAをお迎えしていますが、皆さん、音楽やパフォーマンスはもちろん、人としても魅力的な方々ばかりで今回も楽しみです！」と期待を膨らませます。今回のMAZZELさんの出演は、そもそもSKY-HIさんにゲスト出演していただいた際に、「MAZZELのメンバーをぜひきゃりーちゃんと引き合わせたい。とくにNAOYAはきゃりーちゃんと相性がよさそう」との何気ない会話から始まったものでした。まずはデビューのきっかけについて伺うと、RANさんは小さいころからテレビを見ながら家で踊っていたそうで、ダンス好きであることを知ったご両親が「スタジオに1回連れて行ってあげようってなって、連れて行ってもらったらそこからダンスにどハマりしました。実際にアーティストを目指そうと思ったのは高校生ぐらいから」と振り返ります。NAOYAさんはなんとAKB48がきっかけ。しかもダンスは3歳からずっと習っていたといいます。「“あ！ あそこ（AKB48）に入りたい！”って思ってずっと練習していました。元々アイドルになりたくて、アイドルグループにも所属していた時期があるんですけど、“もっと歌とダンスを磨きたい、そして世界に行きたい！”って思いが強くなって、一度全部リセットしたんです。ダンスとかも初心者コースから学び直しました」と超ストイックな時期があったことを明かします。次にYouTubeコンテンツ「MAZZEL ROOM」(通称まぜべや)からも垣間見えるメンバー間の良さや関係性について伺うと「大好き！」とNAOYAさんは即答します。「僕はドラマとかも今やらせてもらっているんですけど、ドラマ撮影中って一人じゃないですか。もう寂しくて、結局『まぜべや』を一からまた見始めるっていう。なんかMAZZELのみんなが恋しくなる瞬間があって、メンバーの声を聞いたり顔を見るとやっぱり落ち着くなあって思います」するとRANさんもNAOYAさんのことを「普段は格好いい一面だったりとか、キリッとした部分を表で見せることもありつつ、僕たちといるときとか『まぜべや』とかでは自分をしっかりさらけ出してくれて素でいる感じが、MAZZELらしい個性のひとつとしてすごく輝いているなと思います」と絶賛します。リスペクトは当然のようにダンスにも及びます。NAOYAさんはRANさんのダンスについて「RANのダンスは特に足さばき！ どれだけ間近でじっくり見ていても、どないなっているかほんまにわからへん。早すぎやし、なんか意味わからんステップで前に進んでいったりするんですよ。足さばきをしながら歌って、歌もぶれずに、しかも顔もかっこいいみたいな（笑）」とこちらも褒め殺し。これに「お互い良いところでリスペクトし合えるって最高ですね」と、メンバー同士の仲の良さとリスペクトからくるグループのパワーの強さにきゃりーも納得の様子でした。ゲストが背中を押された作品を紹介するコーナーで、まずNAOYAさんが挙げたのはMAZZELの「to me」。「僕とHAYATOが歌っていて、フリフリのデザインの全身ピンクの衣装をお互いが着ているんですね。“ナオトム”ってよく言われているんですけど、このコンビは自分たち独自の世界観を持っていて、かわいいものが好きやったり、“他人の目を気にせずに生きよう！”って頑張って生きてきた2人のために、自分たちも歌っていて背中を押されるような曲を作ってくださったんです。 ありのままに生きていいんだよっていうテーマを込めてこの歌を歌っています」と楽曲に込めた思いを明かします。自分がしんどいときにも意識的に聴くともいい、「なんかすごく自分のことを好きになれるというか、聞いてくださる方もきっとそうやし、“自分もありのままでいていいんや”みたいな気持ちに自然となれる曲なんですよね」と、ご自身のパワーソングにもなっているそうです。一方でRANさんはNovel Coreの「THANKS, ALL MY TEARS」を挙げます。今後のアーティストとしての覚悟やビジョンなどに対して、いろいろな悩みを持っていたときに、楽曲の歌詞やMVの世界観にすごく助けられたと振り返ります。「MVに出演しているんですけど、当時“THE FIRST”というオーディションを受けて最終審査で落ちてしまって。そこからBMSGに入ったんですけど、そのときは“TRAINEE”っていう練習生で、そのときにCoreくんが話しかけてくれたんですね。音楽とか色んな話をした日があって、自分の当時の心情とか、Coreくんが当時思っていたこととかが、“THANKS, ALL MY TEARS“とすごくリンクして。Coreくんが“この曲のMVでRANにぜひ踊って欲しい”って言ってくれて、初めて感情を表に出すような、感情を剥き出しにしたダンスに挑戦したんです」とRANさん。この作品との関わりが後に大きなターニングポイントになったそうで、今でも聴き返したり見返したりしているとのことでした。2週にわたってMAZZELからNAOYAさんとRANさんのお2人をお迎えして、「2人ともすごくストイックだし、夢に向かって突き進んでいて、夢を掴み取っても向上心を持ち続けているのがすごく素敵だなと思いました。あと、メンバー同士がめちゃくちゃ仲良さそうで、微笑ましい気持ちにもなりました」ときゃりーも終始楽しそうでした。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChaperZero_JFN