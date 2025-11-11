乃木坂46井上和「筒井あやめちゃんを勝手に“編み物仲間”だと…」最近の“編み物事情”を語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。11月5日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、最近の“編み物事情”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「最近、冬に向けて編み物を始めました！ お花のコースターを編んだのですが、最後に花びらが絶対に小さくなってしまいます（笑）。まだまだ練習が必要ですが、たくさん練習して、いつか冬に使えるブランケットを編んでみたいです！ 最近なぎ先生は編み物をしていますか？ 編み物事情を教えてください」（滋賀県 19歳）

◆筒井あやめとは“編み物世代”

井上：先日「乃木坂配信中」で公開された、松尾さん（松尾美佑）と一緒にセブン-イレブンさんの秋グルメを堪能する動画のなかでも「今も編み物をやっています！」みたいな話をさせていただいたり、11月1日（土）で放送された「沼にハマってきいてみた」（NHK・Eテレ）という番組に出演させていただきまして、それも編み物回に呼んでいただきました！

「沼にハマってきいてみた」でもお話させていただいたんですけど、今年の冬に向けて、私もブランケットを編んでいまして、昨年もブランケットを編んだんですけど、今年は緑と赤、オレンジ、白の毛糸で、ギザギザしたデザイン性のあるブランケットを編んでおりますよ♡ 去年は棒編みでやっていたんですけど、今年はかぎ編みでコツコツやっています。

あと、編み物の話はしたことがないけど、私と同い年の筒井あやめちゃんを勝手に“編み物仲間”だと思っているんです（笑）！ 2人で“にょろにょろ世代”って言われることが多いんですけど、松尾さんが“編み物世代”とも命名してくれたので、編み物世代として勝手に頑張っていこうかなと思います（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info