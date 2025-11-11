ユージ「現地でも“大谷翔平は世界一の野球選手”って言われてるからね」“歩く銅像”大谷翔平 3年連続MVPの大本命、山本由伸もサイ・ヤング賞の最終候補入りで日本人投手“初”の快挙へ期待

モデル・タレントとして活躍するユージと、TOKYO FMのアナウンサー手島千尋がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。11月5日（水）の放送では、休暇中の吉田明世に代わり手島がパーソナリティを担当。米・大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手のMVP候補入りと、同チーム所属の山本由伸投手のサイ・ヤング賞候補入りのニュースについて、ユージと手島が熱く語りました。

◆大谷翔平が3年連続MVP最終候補入り 山本由伸はサイ・ヤング賞候補に

米大リーグ機構は日本時間11月4日、今シーズンの各賞の最終候補3人を発表。自己最多の55本塁打を放ち投打の二刀流として活躍したドジャースの大谷翔平選手が、ナショナル・リーグのMVP（最優秀選手）の候補に入りました。受賞すれば3年連続4度目となります。受賞者は日本時間11月14日（来週金曜日）に発表されます。

同じくドジャース所属の山本由伸投手はナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）で候補入りしました。

◆“歩く銅像”と呼ばれた大谷翔平 現地での評価は？

ユージは大谷選手について「いや、これはもう有力視されて当然でしょって思うよ。アメリカでもやっぱり、現地でも“大谷翔平は世界一の野球選手”って言われてるからね」とコメント。

さらに、先日のドジャース優勝時のエピソードを披露。「あのとき、選手全員がフィールドに集まって、ファンの皆さんに“優勝しました！”のインタビューのようなところがあったじゃない」と前置きし、「司会者が大谷選手を紹介するときに『walking statue（ウォーキングスタチュー）』、つまり“歩く銅像”って言われたんですよ」と明かしました。

「もうだから、もう銅像になるぐらいの賞をいっぱい獲っているのに、まだ現役だってことで、歩く銅像と言われていて。だからMVPを獲っても何にもおかしくない」と絶賛しました。

◆ホームラン数では1本およばず…“総合力”がカギ!?

今季の大谷選手は、打率2割8分2厘、55本塁打、102打点を記録。2季ぶりに“二刀流”が復活し、投手として14試合に先発しました。

ユージは「ただ、ホームラン数で言うと、今シーズンに関しては大谷選手よりもう1本多く打っているナ・リーグ（で本塁打王と打点王に輝いた）フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー選手が56本打っているから。ホームラン数で言うと実は1本負けてるんだよね」とコメント。

手島アナが「シュワーバー選手もMVP候補に入っていますし、あと43本塁打38盗塁を記録したメッツのフアン・ソト外野手も候補に入っているということで」と補足すると、ユージは「そうだね。43本もホームラン打っときながら38個も盗塁したってことでソト選手が評価されているんだけど、そう考えると去年の大谷選手の『50-50（フィフティー・フィフティー）』（※1人の選手が同一シーズンで50本塁打以上、50盗塁以上を記録すること）はエグいってことでしたよね」と昨季の大谷選手の記録を振り返りました。

ユージは「ただ、全体の成績を総合的に見るのがMVPだと思ってるんで、これ全然ありえます」と大谷選手の受賞に期待を寄せました。

◆山本由伸も快投でサイ・ヤング賞候補入り

ドジャースの山本投手はメジャー2年目の今季、レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の成績を残しました。

他の候補は防御率1.97をマークしたピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手（10勝10敗、216奪三振）と、13勝5敗を挙げたフィラデルフィア・フィリーズ のクリストファー・サンチェス（防御率2.50、212奪三振）です。

手島アナは「そして最優秀投手賞のサイ・ヤング賞は、ナ・リーグでドジャースの山本由伸投手が3人の最終候補に入っています。頑張ってほしいですね」と補足すると、ユージも「山本投手、本当に獲ってほしいです！」とコメントしました。

